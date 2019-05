Inšpektorji ugotavljajo morebitne kršitve živilske zakonodaje pri prodaji sadja in zelenjave. Foto: BoBo

V teh dneh poteka poostren uradni nadzor sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah, skupaj ga izvajata inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

"Posebna pozornost je namenjena preprečevanju goljufivih praks ter zavajanju potrošnikov z navajanjem napačnega porekla sadja in zelenjave, zlasti pri sezonskem sadju in zelenjavi (jagode, češnje, breskve, marelice, šparglji, solata ...). Preverja se tudi sledljivost, izvajanje dobre higienske prakse in skladnost splošnega označevanja ter označevanja kakovosti živil," so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot poroča Delo, je nadzor stekel aprila, do zdaj pa je bilo po Sloveniji opravljenih 39 pregledov. Največkrat so ugotovili, da zavezanci za prodajo na stojnicah niso pridobili soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln, poleg tega niso imeli podatkov o stanju blaga.

Izdali so 15 upravnih odločb, s katerimi se jim je prepovedalo opravljanje dejavnosti do odprave nepravilnosti, izrekli so tudi šest plačilnih nalogov. V dveh primerih, obeh z Obale, so zaradi nespoštovanja zakonskih določil zasegli sadje in pripomočke za prodajo, še poroča časnik. Na ministrstvu so medtem poudarili, da bodo izsledki nadzora znani, ko bo skupna akcija omenjenih inšpekcij končana.