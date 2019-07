NIJZ svetuje, da v največji vročini pijemo vodo sobne temperature vsaj dva litra na dan, četudi nismo žejni. Foto: Reuters

Novejše študije kažejo, da se pri temperaturi nad 27 stopinj Celzija predvsem pri predelovalnih dejavnostih delovna storilnost z vsako stopinjo zmanjša za od 4 do 9 odstotkov, je za Radio Slovenija novinarju Juretu Čepinu povedal Marko Pahor z ljubljanske ekonomske fakultete. To pomeni več odsotnosti z dela, zmanjšane mentalne in ročne sposobnosti ter večje tveganje za nesreče.

"Dodana vrednost predelovalnih dejavnosti v Sloveniji je okoli 9 milijard, na delovni dan je to nekje 45 milijonov. Pri temperaturi 31, 32 stopinj, to lahko pomeni, 5 do 6 milijonov manjšo dodano vrednost," pojasnjuje Pahor.

Poleti je sicer delovna storilnost zaradi dopustov že sploh manjša, vendar izgube gospodarstva v vročih dneh vseeno niso zanemarljive. Država bi morala zato tej problematiki posvetiti več pozornosti, meni Pahor, bodisi z različnimi spodbudami podjetjem ali prestrukturiranjem, tudi v pogajanjih s socialnimi partnerji.

"Obstaja študija, kakšni bi bili stroški in koristi glede selitve proizvodnje v nočni čas, ko je hladneje. Delo v nočnem času je spet neugodno in zmanjšuje produktivnost. Vendar tam, kjer ni drugih možnosti ohlajevanja, je morda s tega vidika bolje," pravi Pahor.

Proizvodnja, gradbeništvo, turizem in transport so panoge, ki na ravni EU-ja spadajo med najpomembnejše in predstavljajo velik delež delovne sile, hkrati pa v obdobjih vročinskih valov zaradi izpostavljenosti zunanjim okoljskim dejavnikom najbolj trpijo.

Vročinska val bo trajal do petka

Agencija za okolje (Arso) opozarja, da bo predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije od torka do petka sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V sredo naj bi temperature dosegle do 36 stopinj. Ob koncu tedna bo vročina nekoliko popustila, vendar se bo vrnila že prihodnji teden.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob napovedani vročini opozarja, da lahko najbolj prizadene starejše in otroke ter bolnike z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. Med bolj ogroženimi zaradi vročine so tudi delavci, ki delajo na prostem, in prebivalci mest.

Daljše obdobje vročine, kot opozarjajo na NIJZ-ju, lahko povzroči različne težave, kot so kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost, omedlevica s kratkotrajno izgubo zavesti in vročinsko kap.