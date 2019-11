Neužitno avstrijsko meso ni nikoli prispelo do sežigalnice, zato so dvomi, da je končalo v prehranski verigi, upravičeni. Meso, ki je prišlo v Slovenijo in ki je imelo žige, je po zagotovilih Avstrijcev zagotovo nesporno. Foto: BoBo

Avstrija je doslej na področju urejenosti trga s kmetijskimi pridelki in mesom po mnenju slovenskih kmetov in uradnikov veljala za vzoren primer urejenega, varnega in transparentnega trga, so sporočili iz Sindikata kmetov Slovenije. Zdaj pa se poraja vprašanje, kakšno meso prihaja v Slovenijo in ali je slovenski trg zanimiv le za meso vprašljive kakovosti?

"Poleg tega, da je Slovenija samooskrbna z govejim mesom, je resnica tudi to, da veliko svinjskega mesa uvozimo. Sprašujemo se, kakšno meso prihaja v Slovenijo. Je slovenski trg zanimiv le za takšna in drugačna stranpota vprašljivega mesa iz Zahoda," so zapisali v sindikatu in se vprašali tudi, kaj vse lahko v Slovenijo pride tudi iz vzhodnih držav.

Meso v Avstriji je po njihovih navedbah dražje kot v Sloveniji. "Zato se lahko le vprašamo, kakšen je povod za nakupe mnogih slovenskih podjetij, ki so meso kupovala v Avstriji in ga namenila izključno za predelavo," so poudarili.

Za Slovenijo najpomembnejša nizka cena

Kot so ocenili, je v Sloveniji očitno še vedno najpomembnejša nizka cena, in ne kakovost. Dokler bo tako, bo slovenski trg po njihovih besedah zbirališče slabe hrane vprašljive kakovosti.

Vse državljane so pozvali, naj se pri nakupu vseh pridelkov in prehranskih izdelkov obrnejo na bližnje kmetije, pri nakupu mesa pa naj se odločajo za meso slovenskega izvora, po možnosti z oznako izbrane kakovosti.

Posamezne mesne izdelke je preventivno s polic umaknilo 14 slovenskih ponudnikov, večinoma trgovcev. Foto: Reuters

Neužitno meso ni nikoli prispelo v sežigalnico

Afera z avstrijskim mesom je izbruhnila, ko so v javnost prišle informacije, da so v eni od klavnic na avstrijskem Štajerskem med 17. septembrom in 22. oktobrom dali v promet meso, ki je bilo namenjeno v kafilerijo, a tja ni prispelo. Pristojni so se zato odločili za preventivni umik vsega mesa, ki je v tem času prišlo iz te klavnice.

Skupno gre za meso 8.000 živali, ki so v tem času v klavnici končale pod noži, od teh je sporno meso 18 živali (17 prašičev in ene krave).

Ker avstrijske oblasti nimajo dokazil, da je to meso končalo v prehranski verigi, in ker ne morejo ugotoviti, kje so ta trupla oz. meso spornih živali, so se odločili za previdnosti ukrep. Meso, ki je prišlo v Slovenijo in ki je imelo žige, je po zagotovilih Avstrijcev nesporno.