Kljub odmevnim prodajam državnih podjetij in terjatev ostaja v institucijah, ki upravljajo državno premoženje, kar nekaj trdih orehov ‒ od hotelskega turizma do prodaje Abanke ali pa nepremičnin in zemljišč, ki so še na slabi banki. Teh izzivov pa se bodo lotile nove ekipe uprav na SDH-ju in DUTB-ju. Menjave potekajo že nekaj časa, usklajevanja med vladnimi strankami niso lahka.

Kadrovske menjave na vrhu upravljavcev državnega premoženja so po volitvah nekaj običajnega, svež je spomin na korenite menjave pod Cerarjevo vlado, vendar so se pod Šarčevo zgodile še hitreje po nastopu mandata. Damjan Belič se je umaknil z mesta predsednika nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga in dal prostor novemu predsedniku Igorju Kržanu za poseg v upravo. Z mesta predsednice uprave SDH-ja bo, to se napoveduje že lep čas, odšla Lidia Glavina. Nadomestil jo bo Andrej Božič, ta ima podporo LMŠ-ja. V upravi sedi tudi Boštjan Koler, SD-jev kandidat.

Še enega člana uprave bo moral najti SMC, menda v pogovorih z eno od manjših koalicijskih strank. Če imajo vladni partnerji jasno izkazan interes pri kadrovanju v SDH-ju, pa imajo precej plitvejši bazen pri kadrih za slabo banko DUTB. V strankah upajo, da so se na že končanem razpisu za glavnega izvršnega direktorja prijavili čim bolj kompetentni strokovnjaki. Bo pa treba v kratkem izbrati kar tri izvršne direktorje. Poleg glavnega torej še dva, z zdajšnjima Jožetom Jaklinom in Andrejem Prebilom se pogovarjajo o sporazumnem odhodu. Cilj nove ekipe bo narediti DUTB znova operativen.

Pri omenjenih kadrovanjih, tudi pri projektnem podjetju za drugi tir 2TDK, se kaže upad moči SMC-ja in vzpon LMŠ-ja, SD-ja, celo SAB-a, zlasti če bi slabo banko vodil Matej Pirc, ki ga v političnih strankah vidijo kot favorita Alenke Bratušek. Menjave se dogajajo v času, ko so na dnevnem redu vroče teme turističnega holdinga oziroma vprašanje popolnega državnega lastništva velikega dela hotelskega turizma, v času, ko se od DUTB-ja pričakuje drugačen pristop do prodaje zemljišč in nepremičnin, predvsem usklajeno z območnimi skladi, in ko se bliža rok za prodajo Abanke.