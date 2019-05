Nov vhod bo znatno razbremenil glavni vhod v Luko. Foto: Radio Koper

Odprtje srminskega vhoda za tovornjake v koprsko pristanišče za Luko Koper po besedah predsednika uprave Dimitrija Zadela predstavlja nov začetek razvoja pristanišča, ki se spopada z močno konkurenco v soseščini. Čeprav srminski vhod po Zadelovih besedah ne spada med večje naložbe Luke Koper, ima veliko simbolično vrednost. Po 60 letih ima namreč koprsko pristanišče zdaj dva vhoda za tovornjake, je poudaril ob uradnem odprtju, ki sta mu prisostvovala tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek in koprski župan Aleš Bržan.

V pristanišče se dnevno pripelje okoli 1000 tovornjakov, lani so jih našteli 325.000, kar je 40 odstotkov več kot pred desetletjem, je poudaril Zadel. Velika rast tovornega prometa po njegovih besedah ni problematična samo za interno logistiko, ampak tudi z vidika obremenitve ceste, ki pelje proti mestu Koper.

Naslednji korak je gradnja terminala za tovornjake

"Z novim vhodom ne bomo rešili vseh težav, bomo pa bistveno razbremenili glavni vhod," je poudaril prvi mož Luke Koper. Kot je dodal, se zavedajo, da ima vhod eno pomanjkljivost, saj v bližini nima terminala za tovornjake. Ta je po državnem prostorskem načrtu predviden, a zaradi objektivnih okoliščin zemljišče še ni pripravljeno za gradnjo. "Predvidevamo, da bo zgrajen leta 2020 ali 2021 in bo dvakrat večji od obstoječega, ki je na obrobju mesta," je še povedal Zadel. "Naj bo novi vhod tudi nov začetek razvoja pristanišča, ki se danes veliko bolj kot v preteklosti spoprijema z resno konkurenco sosednjih pristanišč, kjer so ugotovili, da je ključ za uspeh v učinkovitih prometnih povezavah pristanišča z zaledjem," je sklenil.

K nadaljnjemu razvoju Luke bo, kot je napovedala ministrica Bratuškova, pripomogel tudi največji infrastrukturni projekt, ki ga trenutno vodi ministrstvo, in sicer drugi železniški tir med Divačo in Koprom. "Pri tem dela potekajo v skladu z načrti, zato je več kot dovolj razlogov, da smo optimistični," je dejala. Luki je ob odprtju nove naložbe zaželela čim več zagona in uspehov v nadaljevanju. Ministrica je izpostavila pomen Luke Koper za Slovenijo, saj gre za eno najpomembnejših slovenskih podjetij, ki daje kruh 1500 ljudem in je naše okno v svet.

Vhod bo še čakal na povezavo z avtocesto

Srminski vhod so sicer začeli graditi pred več kot desetletjem, a se je vmes zaradi zapletov z zemljišči gradnja ustavila. Zadnja ovira za dokončanje drugega vhoda v Luko Koper je padla konec leta 2017, ko sta država in občina Ankaran podpisali kupoprodajno pogodbo za nakup manjkajočih zemljišč, gradnja je nato znova stekla septembra lani.

Za gradnjo so v Luki Koper izbrali družbo Kolektor CPG, ki je dela, vredna 4,15 milijona evrov brez DDV-ja, izvedla skupaj s podjetjema Grafist in hrvaškim GP Krk. Srminski vhod sicer še nekaj časa ne bo dobil svoje neposredne navezave na avtocesto. Med razlogi, da 1,4-kilometrske vpadnice še ni, so tudi draga arheološka izkopavanja.