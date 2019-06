"S Trstom potekajo resna pogajanja. Že odkar smo slišali, da v Sloveniji nekatere politične sile nočejo sodelovati z nami. A to ni nobena težava. To je vaša država in sami se morate odločiti. Slišali smo, da tu morda ne bomo vključeni, zato smo se obrnili drugam. Zelo resno se pogajamo in skoraj smo že sklenili dogovor," je za TV Slovenija pojasnil Szijjarto.

Po besedah madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta je Madžarska blizu dogovora s tržaškim pristaniščem. Foto: BoBo

Dokončna odločitev o sodelovanju zalednih držav še ni sprejeta

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je sicer ob robu vrha pobude Tri morja Szijjarta seznanila s projektom gradnje drugega tira med Divačo in Koprom, ki je pomemben tudi za madžarska podjetja. Prejšnja vlada Mira Cerarja se je namreč o sodelovanju pri drugem tiru pogovarjala tudi z Madžari, trenutna vlada Marjana Šarca pa teh pogovorov ni nadaljevala, zato so se Madžari obrnili proti Trstu. Bratuškova je Szijjartu povedala, da je finančna konstrukcija za izgradnjo drugega tira zaprta, odločitev o morebitnem drugačnem sodelovanju z zalednimi državami pa še ni sprejeta.

Madžarska se zdaj pogaja s Trstom

Projekt želimo zgraditi v najkrajšem mogočem času

"Podjetja iz Madžarske so pomemben partner Luke Koper in menim, da bomo v kratkem, morda do konca leta, navezali stike z zalednimi državami in videli v kakšni obliki lahko pri tem sodelujemo. Vsekakor pa je naša zaveza, da ta projekt zgradimo v najkrajšem mogočem času in zagotovimo najkrajšo pot od morja proti Evropi," je dodala Bratuškova, ki je večkrat izrazila prepričanje, da lahko Slovenija drugi tir zgradi sama, a sodelovanju zalednih držav ne bo nasprotovala, če se izkaže, da bo to projektu prineslo dodano vrednost.

Če želite, da sodelujemo, bomo prišli, sicer ne

Za Madžarsko je po mnenju Szijjarta pomembno le, da madžarska podjetja v najkrajšem času pridejo do Luke Koper, ki je najpomembnejše pristanišče za madžarski izvoz. "Način uresničevanja projekta pa je odvisen od vas. Če želite, da sodelujemo, bomo prišli, drugače pa ne," je sklenil.

Orban je novembra lani napovedal, da se bodo Madžari s tržaškim pristaniščem, ki deluje po modelu, da pristanišče upravlja pristaniška uprava, ta pa pristaniško infrastrukturo z dolgoročnimi koncesijami oddaja v najem logistom, pogovarjali o dostopu do infrastrukture in o investicijskih priložnostih za madžarska podjetja.