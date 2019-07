Madžarska banka OTP poslovanje SKB banke, z nakupom katere Madžari vstopajo na slovenski trg, ocenjuje kot nadpovprečno. Po besedah prvega moža OTP-ja Sandorja Csanyja želijo v Sloveniji rasti organsko, pomembnejše odločitve pa bodo sprejeli po koncu podrobnejše analize, ki še poteka.

Sandor Csany je zagotovil, da OTP ni pod vplivom madžarske vlade. Csanyi madžarskega premierja Viktorja Orbana sicer osebno pozna in je z njim v dobrih odnosih, a to na poslovanje OTP ne vpliva. Foto: EPA

Csany je v Budimpešti slovenskim novinarjem zaupal, da je slovenski trg za OTP pomemben, ker je blizu in obeta dobre rezultate. "Vedno je lažje voditi banko, če ti je fizično blizu." Obenem ga ocenjuje kot zahtevnega, banke bodo, kot poudarja, morale poslovati učinkoviteje.

Kljub temu večjih sprememb pri SKB-ju ne načrtujejo, saj njeno poslovanje ocenjujejo kot nadpovprečno. Enako velja glede morebitnih kadrovskih sprememb: "Če ne bo združevanja bank, se nam množično odpuščanje ne zdi smiselno. Seveda pa je normalno, da so nekatere funkcije centralizirane."

Pomembnejše odločitve bodo sicer sprejeli šele po koncu podrobnejše analize, ki še poteka. Brez odločitve so tudi še glede imena, a dosedanje izkušnje kažejo, da imena OTP niso uvajali, če na tistem trgu ni imel določenega ugleda.

Csanyi sicer upa, da bo postopek prevzema SKB končan čim prej. Madžari so s francoskim bančnim velikanom Societe Generale dogovor o prodaji SKB banke in njenih hčerinskih družb podpisali 3. maja.

Koliko so odšteli za SKB, ni želel razkriti. Prav tako ni želel razkriti vrednosti ponudbe za Abanko, za katero so se potegovali, banka pa je nato pristala v lasti Nove KBM. Glede neuspeha pri Abanki je dejal, da so pač ponudili premalo. Postopek je bil po njegovem mnenju povsem transparenten.

Na slovenskem trgu nameravajo rasti organsko. Doseči želijo najmanj desetodstotni tržni delež. Glede morebitnih prihodnjih poslov še nimajo načrtov.