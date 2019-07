Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sodeluje v pilotnem projektu za dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva. Z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja želijo dvigniti donos z ugotovitvijo primernega časa rezi. Na treh pilotnih kmetijah želijo ugotoviti primeren čas rezi pri sorti Styrian Wolf in Styrian Eagle, ki je odpornejša proti bolezni.