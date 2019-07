Arum, ki je končal v stečaju, je bil ostanek nekdanjega tekstilnega velikana Mure. Foto: BoBo

Sindikalistka Jolanka Horvat je pojasnila, da je Dušan Gomboc povedal, da mu finančne uprave ni uspelo prepričati o odlogu plačila prispevkov in s tem odprtju blokiranega računa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je po njenih besedah presodilo, da družba za to ne izpolnjuje pogojev.

Zjutraj je vse potekalo korektno, pošteno, sodelavci smo se poslovili, ta teden bomo na dopustu, ko pride stečajni upravitelj, pa se bomo po potrebi vrnili in oddelali tisto, kar zahteva odpovedni rok, je povedala Horvatova. Dodala je: "Boli pa me, če nikomur v državi res ni mar, da bo 240 ljudi ostalo brez dela. Potem ta država res nima nobene perspektive več ali pa jaz narobe razmišljam."

Po besedah Horvatove, za katero je to tretji stečaj v "Muri", so drugače od prejšnjih stečajev tokrat vedeli, kaj se bo zgodilo, če jim računa ne bodo odprli.

Kot piše Delo, je državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti potrdil, da se je srečal z Gombocem, predstavniki finančnega ministrstva in finančne uprave. Cantarutti je Gombocu predlagal, naj podjetje pripravi terminski program odplačevanja dolga do Fursa in načrt prestrukturiranja, ki bi bil osnova za pomoč podjetju prek zakona o pomočeh podjetjem v težavah. Pomoč bi morala odobriti tudi Evropska komisija, vendar tega načrta in vloge za pomoč Arum ni dostavil na ministrstvo.