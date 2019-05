Foto: EPA

Državno tožilstvo v Stuttgartu mu je namreč naložilo plačilo 535 milijonov evrov kazni zaradi "malomarnosti pri dolžnem nadzoru izpustov vozil v razvojnem oddelku v obdobju od leta 2009".

Porsche je napovedal, da se ne bo pritožil, tako da je kazen izvršljiva.

Kazen je sestavljena iz štirih milijonov evrov plačila za prekršek in 531 milijonov evrov plačila od dobička družbe, in sicer med drugim dobička od prodaje modelov, pri katerih so ugotovili nepravilnosti. Po navedbah tožilstva gre za Audijeva vozila, opremljena s Porschejevimi motorji V6 in V8.

Postopki s tem za Porsche še niso končani; preiskava proti posameznim zaposlenim v tej družbi, ki se je začela julija 2017, poteka naprej.

Današnji izrek kazni je zadnji v nizu kaznovanja koncerna Volkswagen zaradi goljufanja pri testih izpustov vozil z dizelskimi motorji.

Lani poleti je tožilstvo v Braunschweigu Volkswagnu naložilo plačilo milijarde evrov kazni, jeseni je v Münchnu sledila kazen Audiju v znesku 800 milijonov evrov.