Družba Goodyear Dunlop Sava Tires je naložbo v vrednosti 94 milijonov evrov napovedalo decembra lani. Z njo bodo v kranjski tovarni povečali zdajšnje zmogljivosti za približno 25 odstotkov. Po končani prvi fazi bodo za doseg načrtovane zmogljivosti v letih 2020 in 2021 sledile še nadaljnje faze. Tako bodo pridobili novih 5.400 kvadratnih metrov površin, na katere bodo namestili napredne stroje za izdelavo pnevmatik.

Naložba bo od leta 2022 dalje, ko bodo dosegli načrtovane zmogljivosti, omogočala dodatno proizvodnjo tehnološko dovršenih potniških pnevmatik za platišča večjega premera, in sicer do 1,8 milijona dodatnih enot na letni ravni. S širitvijo bodo v družbi ustvarili tudi približno 160 novih delovnih mest, predvsem v proizvodnji.

S širitvijo svoje proizvodnje v Sloveniji bo koncern Goodyear zadostil rastočim potrebam kupcev po tehnološko kompleksnejših pnevmatikah za platišča večjega premera v regiji EMEA, ki obsega Evropo, Bližnji vzhod in Afriko. V omenjeni regiji namreč zaznavajo rast povpraševanja po večjih in tehnološko dovršenih pnevmatikah višjega cenovnega razreda.

Od leta 1998 je mednarodna družba Goodyear v razvoj svojega obrata v Sloveniji vložila že več kot 270 milijonov evrov. Nenehne izboljšave so kranjskemu Goodyearju omogočile, da je zrasel v eno največjih in najuspešnejših podjetij ter v enega najpomembnejših delodajalcev v regiji in državi.

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires je z okoli 1.600 zaposlenimi lani ustvarila 220,26 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,7 odstotka več kot predlani. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 17,2 odstotka, na 6,89 milijona evrov. Rast prihodkov je posledica večje prodaje, višjih cen in izboljšane strukture prodajnega programa.