Kitajska se je v zadnjem času zapletla v trgovinsko vojno z ZDA. Foto: Reuters

Ši je svoje misli objavil v vplivnem glasilu komunistične partije, v katerem je zapisal: "Čeprav je naše gospodarstvo skočilo na drugo mesto na svetu, pa njegova velikost hkrati ne pomeni, da je gospodarstvo tudi močno. Njegova napihnjenost in ranljivost sta zelo izraziti. To se predvsem odraža v pomanjkanju njegove sposobnosti inovacij, kar je Ahilova peta našega gospodarstva."

Dodal je da so kitajske tehnološke zmožnosti še vedno na spodnjem koncu globalne vrednostne lestvice ter da država še zdaleč nima dovolj rezerv za znanost in tehnologijo.

"Okolje, v katerem se odpiramo svetu in ustvarjamo, nam je bolj naklonjeno kot v preteklosti. A po drugi strani se spoprijemamo tudi z novimi protislovji, tveganji in igricami. Če ne bomo previdni, lahko pademo v pasti, ki jih nastavljajo drugi," je še zapisal Ši.

Kitajski predsednik je že večkrat zatrdil, da bo kitajsko gospodarstvo še bolj odprl svetu.

V uvodniku glasila pa je zapisano, da se mora celotna komunistična partija pripraviti na še težavnejše napore in hud boj na trgovinskem področju. "Zagotoviti moramo, da bomo pripravljeni na različne izzive in tveganja, tudi na kitajsko-ameriška gospodarska in trgovinska trenja."