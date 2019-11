SIJ - Slovenska industrija jekla. Foto: BoBo

"Ob zadnji menjavi uprave v družbi Petrol so se v javnosti večkrat pojavile informacije o potencialnih ruskih interesih po prevzemu te družbe, ki jih mediji med drugim povezujejo z lastništvom družbe Sij," so v današnjem sporočilu za javnost in tudi v objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze spomnili v Siju. Ob tem so "s ciljem preprečevanja širjenja napačnih informacij" zanikali načrte za vstop v lastniško strukturo Petrola.

Nadzorni svet Petrola je 24. oktobra z upravo te družbe sklenil sporazum o odhodu s funkcije. S položaja so se tako poslovili predsednik uprave in sveži menedžer leta Tomaž Berločnik ter člana uprave Rok Vodnik in Igor Stebrnak.

Vodenje družbe je do imenovanja nove uprave prevzela dosedanja predsednica nadzornega sveta Nada Drobne Popović, nadzorni svet pa je v upravo imenoval še direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi je medtem ostala delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Uradni razlog za odhod, kot ga je javnosti predstavila tudi Drobne Popovićeva, so bila razhajanja glede izpolnjevanja strategije družbe, več podrobnosti pa kljub pozivom vlade in Slovenskega državnega holdinga (SDH) ni znanih.

V javnosti ugibanja o razlogu za odhod uprave

Ob odsotnosti informacij in v luči pomena Petrola kot javne delniške družbe ter dejstva, da skupina zadnja leta dosega zelo dobre poslovne rezultate, so se v javnosti pojavila številna ugibanja o razlogih za odhod vodstva.

Med drugim se je tako omenjalo, da so v ozadju zgodbe ruski interesi po vstopu v Petrol, kar pa je tudi Drobne Popovićeva, sicer tudi nekdanja članica uprave SDH-ja, danes pa finančna direktorica jeseniškega Acronija iz skupine Sij v pretežni ruski lasti, zanikala.

SDH je sicer na podlagi ocene, da trenutne informacije delničarjem ne razkrivajo dovolj podatkov o okoliščinah predčasnega prenehanja mandatov, napovedal, da namerava do konca tedna sklicati skupščino Petrola.