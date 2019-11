Škofja Loka. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Podjetje Filc, ki je bilo ustanovljeno leta 1937, je proizvajalec netkanih tekstilij in laminiranih materialov ter se osredotoča na avtomobilski trg in gradbeništvo. Sedež ima v Škofji Loki, v Sloveniji pa upravlja še proizvodni enoti v Mengšu in Lendavi. Zaposluje okoli 360 delavcev, z netkanimi tekstilijami pa posluje od leta 1963.

"Vključenost v globalno podjetje ponuja možnost za regionalno in globalno širitev našega posla. Poleg tega bo izmenjava tehnologije odločilna za še hitrejša rast in razvoj," je tuji prevzem podjetja, ki je bilo do zdaj v zasebni slovenski lasti, komentiral izvršni direktor Filca Anže Manfreda. Prepričan je, da je Freudenberg, ki je globalno prisoten že desetletja in ima najširšo tehnološko platformo v industriji netkanih tekstilij, idealen partner za Filc.

"Kot podjetje v zasebni lasti ima Filc podobne vrednote in smernice kot Freudenberg. Obe podjetji dajeta velik pomen tako usmerjenosti h kupcem in inovacijam kot tudi zaposlenim, ki predstavljajo osnovo za iskanje pravih rešitev," so v sporočilu za javnost poudarili v obeh družbah.

Izvršni direktor skupine Freudenberg Mohsen Sohi je poudaril, da želijo s prevzemom okrepiti posel z visoko zmogljivimi materiali. "S Filcem bomo nadgradili naš portfelj in razširili naš tehnološki odtis v Evropi," je poudaril.

"Filc razpolaga z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju netkanih tekstilij, kar nam bo prineslo prednosti zlasti pri kompozitih. Izjemne zmogljivosti podjetja Filc pri površinski obdelavi in laminiranju nam bodo omogočile, da bomo lahko ponudili rešitve kupcem v sosednjih tržnih segmentih v panogi gradbeništva," je prepričan izvršni direktor Freudenberg Performance Materials Frank Heislitz.

Iskanje sinergij in širjenje tehničnega znanja

Orodje za proizvajanje netkanih tekstilij. Foto: Freudenberg

O razlogih za prevzem škofjeloškega Filca je Heislitz pojasnil, da bodo tako razširili tudi svoje tehnično znanje pri rešitvah s področja akustike, tako v gradbeništvu kot v avtomobilski industriji. Kupcem pa bodo ponudili širok tehnološki portfelj z laminiranjem, tiskom in površinsko obdelavo.

Freudenberg Performance Materials je globalen ponudnik inovativnih tehničnih tekstilij za različna področja uporabe, kot so avtomobili, gradbeništvo, oblačila, energija, filtrirni mediji, zdravstvo, higiena, notranja oprema, obutev in usnjeni izdelki. Podjetje je lani ustvarilo več kot 920 milijonov evrov prometa. Imelo je 23 proizvodnih lokacij v 13 državah po vsem svetu in je zaposlovalo več kot 3.600 delavcev.

Multinacionalka s skoraj 50.000 zaposlenimi

Celotna skupina Freudenberg razvija proizvode in storitve za okoli 40 tržnih segmentov in za številna področja uporabe, kot so tesnila, komponente za nadzor vibracij, netkane tekstilije, filtri, specializirane kemikalije, medicinsko-tehnični izdelki in čistila. V letu 2018 je skupina Freudenberg zaposlovala več kot 49.000 ljudi v približno 60 državah po vsem svetu in ustvarila več kot 9,4 milijarde evrov prometa.