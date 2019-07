Načrt prestrukturiranja naj bi stal 7,4 milijarde evrov. Banka želi znižati stroške poslovanja za šest milijard evrov. Foto: Reuters

Nekatere zaposlene v Londonu, New Yorku in Tokiu je presenetil odziv vodstva, saj so bili po sobotni napovedi o odpuščanju, obveščeni, da jim delovna knjižica deluje do 11. ure. Banka. Podrobnosti niso znane. Deutsche Bank je eden večjih zaposlovalcev v londonskem Cityju, saj zaposluje kar 8.000 ljudi. Ta bančni velikan bo imel po svetu do leta 2022 'le še' 74.000 zaposlenih, prestrukturiranje pa bo banko stalo 7,5 milijarde evrov.

Načrt prestrukturiranja je v nedeljo sprejel nadzorni svet banke. Glavni izvršni direktor Christian Sewing je po zasedanju nadzornikov sporočil, da so potrdili najbolj temeljito preobrazbo banke v desetletjih.

Banka se je odločila za prestrukturiranje, saj želi znižati stroške poslovanja za šest milijard evrov. Aprila so namreč propadla pogajanja o združitvi z banko Commerzbank.

Škandali, preiskave in kazni

Deutsche Bank, ki je nekoč skušala konkurirati ameriškim velikanom Wall Streeta, je danes v primežu škandalov, preiskav in kaznih, ostalo ji je tudi veliko slabih naložb iz časa finančne krize, zaradi česar je v preteklih letih ustvarjala visoke izgube in šele lani imela dobiček. A po predvidevanjih naj bi konec meseca znova imela izgubo 2,8 milijarde evrov v drugem četrtletju letošnjega leta.

Nemška banka je bila edina velika banka, ki je bila pripravljena zagotoviti posojila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ko so se ga zaradi velikih dolgov in izgub v 90. letih prejšnjega stoletja velike ameriške banke 'odkrižale'.

Ameriški demokrati zahtevajo preiskave Trumpovih poslov

Kongresni demokrati vodijo preiskave o tem in so od Deutsche Bank zahtevali finančne informacije o Trumpu, njegovi družini in podjetju. Banka je privolila v predajo informacij, čeprav je Trump skušal to blokirati na sodišču. Zvezno sodišče je njegovo zahtevo zavrnilo, vendar se namerava pritožiti vse do vrhovnega sodišča ZDA.

Banka je ob tem januarja z ameriškim pravosodnim ministrstvom dosegla dogovor o plačilu 7,2 milijarde dolarjev kazni zaradi zavajanja vlagateljev pri trgovanju z vrednostnimi papirji na podlagi hipotek pred krizo leta 2008. Sledila je kazen 630 milijonov dolarjev zaradi pranja ruskega denarja. Deutsche bank je morala prav tako plačati ameriškim in britanskim regulatorjem 2,5 milijarde dolarjev kazni zaradi manipulacij z obrestnimi merami.