Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Na specializiranem državnem tožilstvu pojasnjujejo, da gre za izredno obsežno kazensko zadevo, saj se gradivo v sodnem spisu nahaja na 10.781 straneh in je zloženo v 81 fasciklov. Gradivo spremlja še 35.903 listin v prilogah z oznako A, B in C, ki so zložene v 109 fasciklih. Od tega se v več kot 40 mapah nahaja pomembna dokumentacija in elektronska sporočila.

"Navedeno veliko količino podatkov je treba podrobno analizirati v luči zagovorov večjega števila obdolženih in izpovedb tekom preiskave zaslišanih 32 prič ter tekom preiskave dodatno zbranih dokazov," so navedli. Ekipa tožilcev tako na zadevi aktivno dela, z namenom, da bo državnotožilska odločitev sprejeta v najkrajšem možem času, seveda ob upoštevanju obsežnosti in zapletenosti zadeve.

Sedem let od prvih hišnih preiskav

Po navedbah sodišča sicer zakon o kazenskem postopku za vložitev obtožnice predvideva 15-dnevni rok, potem ko po končani preiskavi pristojno sodišče pošlje tožilstvu spis, izvenobravnavni senat pa ta rok na predlog tožilstva lahko podaljša. Obsežno gradivo je sodišče tožilstvu poslalo 27. junija letos.

Kriminalisti so v tej zadevi konec leta 2010 začeli zbiranje obvestil, prve hišne preiskave so opravili junija 2012. Po dobrih dveh letih, oktobra 2014, so na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Že mesec dni pozneje je tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti desetim osumljencem na čelu z nekdanjim direktorjem Teša Urošem Rotnikom na okrožno sodišče v Celju.

Tam pa se je začelo zapletati. Za sklep o uvedbi preiskave je namreč sodišče potrebovalo 27 mesecev. In to kljub temu da je tožilstvo v letu 2016 kar dvakrat urgiralo in predlagalo pospešeno reševanje zadeve ter kljub grožnji zastaranja kazenskega pregona za določena kazniva dejanja, izhaja iz poročila celjskega višjega sodišča.

Ključni razlogi za zamude pri sodni preiskavi zadeve Teš 6, ki jo je okrožno sodišče v Celju uvedlo februarja predlani, so bolniški staleži preiskovalnih sodnikov, preobremenitev sodnikov z drugimi, manj nujnimi zadevami, neuporaba mednarodne pravne pomoči in zamujanje pri odzivanju na urgence. Sodišče je tako sodno preiskavo uvedlo dve leti in pol po tem, ko je to novembra 2014 zahtevalo specializirano državno tožilstvo.