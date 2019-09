Če se bo poslovodstvo Adrie držalo sklenjenega dogovora, bo po podpisu kolektivne pogodbe pilotov sledil tudi preklic še drugih dveh stavk. Foto: BoBo

"Upravni odbor sindikata bo v kratkem odločal o potrditvi nove kolektivne pogodbe, ki je trenutno v procesu usklajevanja in dogovarjanja še v zadnjih nekaj členih. Glede na to, da se nam je v glavnih členih z delodajalcem uspelo dogovoriti, verjamemo, da bo predlog upravni odbor tudi potrdil," so sporočili iz sindikata. Ta je v petek odpovedal stavko, ki bi morala potekati od nedelje do torka.

Če se bo poslovodstvo Adrie držalo sklenjenega dogovora, bo po podpisu kolektivne pogodbe pilotov sledil tudi preklic še preostalih dveh stavk, ki sta sicer napovedani za od 18. do 20. septembra ter za od 30. septembra do 2. oktobra.

"Predvidevamo, da se bodo z novo kolektivno pogodbo znatno izboljšale delovne razmere pilotov v Adrii, kar je bil tudi prvotni cilj sindikata pred začetkom pogajanj. Zdaj ima poslovodstvo čas, da se še bolj posveti drugim izzivom, ki trenutno pestijo Adrio," so dodali v sindikatu.

Letalski prevoznik, ki je od leta 2016 v lasti družbe AA International Aviation Holding oz. posredno v pretežni lasti nemškega sklada 4K Investments, se že nekaj časa namreč spoprijema s finančnimi težavami, prav tako pa še vedno niso znani njihovi lanski poslovni rezultati.