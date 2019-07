V Sečoveljskih solinah so se začeli pojavljati prvi kristali v posameznih bazenčkih nekaterih solnih polj. Foto: Radio Koper

"Velik del solinarjev najemnikov bo danes pograbilo prve kristalčke soli," je povedal Dario Sau, ki v Sečoveljskih solinah bdi nad postopkom pridelave soli. Pojasnil je, da so lani sicer začeli kakšen teden prej, a so morali potem zaradi nevihtnega vremena pridelavo za nekaj dni prekiniti. Resno proizvodnjo so lani začeli po 3. juliju, pridelali so dobrih 2300 ton soli.

Kljub neugodnim vremenskim razmeram v prvi polovici leta imajo solinarji letos po njegovih besedah vseeno srečo, da je bil junij nepričakovano vroč in hkrati rahlo vetroven, zato jim je uspelo tudi pravočasno končati utrjevanje dna bazenov. Zdaj si želijo predvsem zmernih poletnih temperatur, okoli 30 stopinj Celzija, ob tem pa pihanje maestrala ali zelo rahle burje.

"Glede na to, da dolgoročna vremenska napoved ne kaže prav slabo, se lahko zgodi, da bo sezona celo boljša kot lani. Morda pridemo celo do povprečno dobre sezone med 2700 in 3000 tonami soli, kar je neki minimum, ki bi ga potrebovali," je povedal Sau in pojasnil, da so sicer najboljše, a zelo redke sezone, prinesle tudi do blizu 4000 ton soli.