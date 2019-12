Predsednik vlade @sarecmarjan se na povabilo predsednice Vlade Republike Srbije @SerbianPM mudi na delovnem obisku v Republiki Srbiji. Premiera Šarca spremljala delegacija ministrov Vlade Republike Slovenije. pic.twitter.com/AfehWkfDEw — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 17, 2019

Šarec je še poudaril, da Slovenija podpira širitev Unije ob spoštovanju vladavine prava in uresničevanju potrebnih reform. Širitveni proces je po njegovih besedah najpomembnejše orodje za zagotavljanje gospodarske stabilnosti regije, njegova upočasnitev ali prekinitev pa bi imela hude posledice

Slovenski premier je še napovedal, da bo Ljubljana Beograd še naprej podpirala v pogajanjih z EU-jem in bo pomagala tudi s svojimi strokovnjaki.

Predsednica srbske vlade Ana Brnabić se je slovenskemu kolegu zahvalila za politično in tehnično podporo pri evropski perspektivi Srbije. Politično in gospodarsko sodelovanje med državama sta po njenih navedbah na najvišji ravni in brez odprtih vprašanj.

Podjetja s slovenskim kapitalom v Srbiji zaposlujejo 25.000 ljudi

Poudarila je, da so slovenska podjetja med največjimi vlagatelji v Srbiji, narašča pa tudi število srbskih naložb v Sloveniji. V Srbiji posluje več kot 1.500 podjetij s slovenskim kapitalom, ki zaposlujejo okoli 25.000 ljudi. Septembra je začel veljati tudi sporazum o zaposlovanju srbskih delavcev v Sloveniji, poroča N1.

Trgovinska menjava narašča – lani je po njenih besedah presegla 1,6 milijarde evrov, letos pa je blagovna menjava do vključno septembra znašala več kot 870 milijonov evrov.

Šarec je ob tem poudaril željo po še boljšem sodelovanju. Slovenija želi s primeri dobrih praks Srbiji pomagati tudi pri največjih izzivih razvoja podeželja.

Za Slovenijo je po njegovih besedah pomembno tudi skupno uresničevanje sporazuma o nasledstvu, ker gre za spoštovanje prava in uresničevanje mednarodnih obveznosti.

Šarec: Slovenija podpira evropsko perspektivo Srbije

Brnabićeva za skupno migracijsko politiko vse Evrope, ne le EU-ja

Omenil je tudi sodelovanje srbske in slovenske policije pri upravljanju migracij. Brnabićeva se je zavzela za skupno evropsko politiko do prebežnikov – ne le politiko Evropske unije – pri kateri bi vsi varovali skupne meje. "Ne nazadnje smo z vseh strani obkroženi s članicami EU-ja," je dejala.

Šarec je še dejal, da bomo vsi neuspešni v boju proti nezakonitim migracijam, če Evropska unija ne bo imela enotnega odgovora in če Frontex ne bo učinkovit. Poudaril je, da niso posamezne države tiste, ki morajo narediti domačo nalogo, ampak moramo ukrepati vsi.

Ob robu že petega skupnega srečanja vlad so potekala dvostranska srečanja na ministrski ravni. Zunanja ministra Miro Cerar in Ivica Dačić sta med drugim govorila tudi o možnosti sodelovanja na afriškem trgu.

Podpisano sodelovanje na področju varnosti in kmetijstva

Državi sta podpisali protokol o sodelovanju pri zagotavljanju notranje varnosti v policiji ter memorandum o tehničnem sodelovanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja.