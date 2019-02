Kdo bo novi lastnik Intereurope? Foto: BoBo

Vrednost najvišje ponudbe za Intereuropo skupaj s prevzemom njenih dolgov znaša okrog 110 milijonov evrov. Iz boja pa naj bi po neuradnih informacijah portala izpadla turška logistična skupina Netlog Logistics, ki naj bi za delež v Intereuropi ponudila precej manj kot oba tekmeca, je poročal portal Siol.

Delež v družbi prodajajo SID banka in NLB, ki sta povezani z državo, ter Gorenjska banka, SKB banka in Intesa Sanpaolo. A iz vrst SID banke so v zadnjih tednih prihajala znamenja, da prodaji Intereurope ni več naklonjena, navaja Siol.

V SID banki naj bi, kot dodaja, oklevali pri soglasju k podaljšanju moratorija na poplačilo posojil do izteka sporazuma o podaljšanju posojil. Ta velja do poletja, ko Intereuropi zapade 64 milijonov evrov posojil, v družbi pa jih želijo refinancirati. Rdeča luč SID banke pri soglasju bi zato pomenila konec postopka prodaje.

Zemljišča na območju Luke Koper

S prodajo Intereurope bi na novega lastnika prešla zemljišča, ki jih ima ta na območju Luke Koper. Na ministrstvu za infrastrukturo si zato po pisanju portala prizadevajo, da se to ne bi zgodilo. Prodaja zemljišč, ki jih je družba že začela, Luka pa zanje ni oddala ponudbe, je sicer trenutno zaustavljena.

Razplet prodaje bo precej odvisen od tega, ali se bo kot najboljši ponudnik izkazala Pošta Slovenije, ki je v lasti države. V nasprotnem primeru bi po trditvah Siolovih virov lahko posamezni prodajalci Britancem odrekli pravico do ekskluzivnih pogajanj, zaradi česar bi ti verjetno dvignili roke nad poslom.