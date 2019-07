ZDA in EU grozijo s carinami drug drugemu že več kot desetletje, a pod Trumpovim predsedovanjem so se razmere zaostrile. Foto: EPA

Predlog izdelkov, ki bi lahko bile predmet carin v ZDA, je v ponedeljek objavil urad ameriškega trgovinskega predstavnika.

ZDA so se za ta korak znova odločile zaradi subvencij evropskemu proizvajalcu letal Airbus.

Washington je namreč so zaradi spora glede evropske pomoči Airbusu že aprila objavil seznam, s katerim bi ocarinil za 21 milijard dolarjev izdelkov, uvoženih iz EU-ja. Na njem so se znašli izdelki in komponente za uporabo v letalski industriji, pa tudi nepovezani izdelki, kot so razne vrste sirov, olivno olje, vino, pomaranče in ribe.

Američani so zdaj pripravili dopolnilni seznam, ki bi zajel še za štiri milijarde dolarjev blaga iz Unije. Z njim bi ocarinil še različne vrste sira (parmezan, gavda, provolon in edam), viski, klobase, šunko, testenine in olive.

Evropska unija je spomladi odgovorila s svojim seznamom ameriških izdelkov, od čebeljega voska do avtomobilskih delov. Kot je navedla, bi povračilne carine zajele ameriško blago v vrednosti 12 milijard dolarjev.

Boeing proti Airbusu

Do groženj uvedbe novih carin prihaja zaradi spora med ZDA in EU zaradi letalskih proizvajalcev, ameriškega Boeinga in evropskega Airbusa. Ta se vleče že 14 let. Obe strani sta se zato že obrnili na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).

V Washingtonu so prepričani, da evropske države kršijo pravila svetovne trgovine s subvencijami v obliki posojil z nizkimi obrestmi Airbusu. Bruselj medtem ZDA očita, da same nedovoljeno podpirajo Boeing.