Ampak če tem ljudem dajemo lažno utvaro, da si te dobrine lahko kupijo prek posojil, ki jih že dejansko danes težko odplačujejo, še težje pa jih bodo odplačevali po tem, ko se bodo gospodarske razmere zaostrile, ko se bo gospodarska rast znižala, ko se bo zmanjšala zaposlenost, ko se bo povečala brezposelnost, ko se bodo znižale tudi plače, je torej to na neki način lažna iluzija in predstavlja nevarnost tako za tiste, ki najemajo takšna posojila, tako za banke, ki takšna posojila dajejo, in kot smo videli v primeru prejšnje finančne krize, na koncu tudi za državo, proračun oziroma za davkoplačevalce, ki bomo to škodo na koncu plačali.

Boštjan Vasle. Foto: TV Slovenija

Guverner je v pogovoru za TV Slovenija opozoril, da je zadnja leta opaziti ekscesno kreditiranje "prek zmožnosti", predvsem na segmentu potrošniških kreditov; TV Slovenija.