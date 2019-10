Foto: Reuters

Nekdanjemu predsedniku katalonske vlade Carlesu Puigdemontu niso sodili, saj se je zatekel v tujino, so pa v Španiji obsodili devet drugih katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Sodišče jim je dosodilo med devet in 13 let zapora, STA.