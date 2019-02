Dajmo biti resni. Tako ne gre računati in soditi brez analize. V vrtcih, šolah, v domovih delajo ljudje – jim ne privoščimo bolj poštenega plačila? V večini to še vedno plača država. Če bi imeli drugo Švico, bi veliko več plačali mi sami. Iskati balans med socialno državo in prispevki državljanov pa je vedno težko."

Foto: BoBo

Predsednik vlade o zvišanju plač v javnem sektorju in posledicah, Večer.