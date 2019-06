Foto: BoBo

Kot župan bom še naprej nepopustljiv pri izpolnjevanju zaveze, da bo Mestna občina Maribor naredila vse, kar je v naši moči, da Maribor spet postane in ostane mesto dobrih ljudi, ki jih odlikuje kultura nenasilja in strpnosti. Sodnici stojimo ob strani in izražamo vso podporo.

Mariborski župan Saša Arsenovič po brutalnem napadu na mariborsko okrožno sodnico.