Uspeli smo uspešno prestrukturirati družbo iz naftne v popolnoma trajnostno orientirano energetsko družbo z velikim, ogromnim potencialom. Na žalost je prišlo do različnih pogledov glede razvoja družbe, predvsem razvoja strategije med upravo in nadzornim svetom. Na tej točki smo se odločili in smo se sporazumno razšli."

Tomaž Berločnik Foto: BoBo

Po 9 letih na čelu Petrola je Tomaž Berločnik odstopil. Skupaj z njim odhajata tudi druga dva člana uprave Rok Vodnik in Igor Stebrnak.