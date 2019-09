Janez Lenarčič. Foto: AP

Ni slabih resorjev, pravijo nekateri, a vendarle je dejstvo, da resor državi v trenutni ureditvi pač preprosto pripada, tako da je razprava o tem, ali je resor boljši ali slabši, še kako smiselna. Z njim je lahko država v recimo temu 1. evropski ligi, a ta položaj tja ne spada. Doslej si je Slovenija prizadevala za to, da bi se izkazovala in obdržala kot država, ki je v jedru evropskega povezovanja. Je članica schengenskega območja, evra, tudi vojaškega sodelovanja Pesco. Drugače se vede pri kandidaturah za komisarke in komisarje, kjer je v zadnjih dveh primerih preprosto prezrla, da gre kljub siceršnjim pristojnostim Evropske komisije, ki velja za varuhinjo evropskih pogodb, tudi ali pa predvsem za enega ključnih političnih organov odločanja v Evropski uniji.

Komisar Lenarčič v tej komisiji glede na resor ne more računati na pomembnejšo politično vlogo. Na neki način je že s kandidaturo kariernega diplomata slovenski premier Marjan Šarec presodil, da gre nemara kar zaupati zgodbicam o nadnacionalnem delovanju evropskih komisarjev. Ali pa, kar bi bila napaka, da ga usmerjanje bruseljskih procesov in vplivanje nanje niti ne zanima. Resnica o Komisiji je namreč daleč od nadnacionalnosti.

Res je, da bo Lenarčič po predvideni potrditvi za komisarja v ekipi Ursule von der Leyen sedel na večmilijardnem resorju, a ta denar ne bo na razpolago za njegove ideje in vizije, temveč je to denar, ki ima namembnost že vnaprej določeno. Komisar je bolj ali manj le koordinator. Doslej je bil to ciprski predstavnik Hristos Stilianides. Velik delež delovanja komisark in komisarjev predstavljanje prodajanje pristopov Evropske komisije. Temu služijo tudi redni obiski prestolnic ob koncih tedna. Janez Lenarčič kljub bogati diplomatski karieri za širše občinstvo nikoli ni zares nastopal, njegova moč in izkušnje so predvsem v tihem, diplomatsko-uradniškem multilateralnem krogu. V tem pogledu je položaj zanj celo ustrezen. Ob slabšem izhodišču in nižjih pričakovanjih mu obenem ponuja tudi priložnost, da prav s tihim diplomatskim znanjem Ljubljani približa pod Junckerjem od Slovenije dodobra oddaljeno Evropsko komisijo.