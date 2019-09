Jutri bo znano, kateri resor bodo dobili Lenarčič in drugi komisarski kandidati. Foto: Reuters

Kdo bo dobil kateri resor, bo sicer znano v torek opoldne. V novi ekipi je osem starih znancev. Avstrija, Bolgarija, Češka, Danska, Irska, Latvija, Nizozemska in Slovaška so namreč predlagale sedanje komisarje Johannesa Hahna, Marijo Gabriel, Vero Jourovo, Margrethe Vestager, Phila Hogana, Valdisa Dombrovskisa, Fransa Timmermansa in Maroša Šefčoviča.

Liberalka Vestagerjeva in socialdemokrat Timmermans naj bi poleg predsednice igrala osrednjo vlogo kot izvršna podpredsednika. Vestagerjeva naj bi bila pristojna za digitalne teme, Timmermans pa za podnebje.

Novoizvoljena predsednica je izrazila pričakovanje, da bodo države dosegle spolno enakopravnost, in kot kaže, je njen poziv zalegel. V njeni 27-članski ekipi bo, kot kaže, trinajst žensk: poleg že omenjenih Gabrielove, Jourove in Vestagerjeve ter predsednice še Ciprčanka Stela Kiriakides, Estonka Kadri Simson, Finka Jutta Urpilainen, Francozinja Sylvie Goulard, Hrvatica Dubravka Šuica, Maltežanka Helena Dalli, Portugalka Elisa Ferreira, Romunka Rovana Plumb in Švedinja Ylva Johansson.

Preostali kandidati so Belgijec Didier Reynders, Grk Margaritis Schinas, Italijan Paolo Gentiloni, Litovec Virginijus Sinkievičius, Luksemburžan Nicolas Schmit, Madžar Laszlo Trocsanyi, Poljak Janusz Wojciechowski in Slovenec Janez Lenarčič.

Član kolegija je tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU-ja, to naj bi postal španski zunanji minister Josep Borrell.

Združeno kraljestvo nima svojega kandidata, saj je brexit načrtovan tik pred predvidenim začetkom dela nove komisije. O morebitnih drugačnih scenarijih v Bruslju nočejo ugibati.

Po bruseljskih hodnikih potekajo burne razprave in ugibanja glede razdelitve resorjev. Po teh neuradnih seznamih naj bi Francija dobila resor za konkurenco, Avstrija notranje zadeve, Hrvaška širitev, Češka vladavino prava, Italija notranji trg, Poljska kmetijstvo, Portugalska regionalno politiko, Slovenija pa ribištvo in pomorske zadeve.

Sloveniji resor za ribištvo, humanitarno pomoč ali širitev?

Slovenska stran teh seznamov ne komentira. Lenarčič je po petkovem pogovoru z novoizvoljeno predsednico podal le skopo pisno izjavo brez kakršnega koli komentarja glede resorja. Neuradno je sicer slišati ocene, da predsednica Lenarčiču ne bo namenila ribištva, med najverjetnejšimi možnostmi se omenjata resor za humanitarno pomoč in širitev.

Seznam mora zdaj sprejeti Svet EU-ja, torej članice Unije, nato pa bo seznam objavljen v Uradnem listu EU-ja. Kandidate bodo med 30. septembrom in 8. oktobrom zaslišali pristojni odbori, Evropski parlament pa naj bi o novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra.