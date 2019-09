"Iz predstavitve Von der Leynove je bil razviden pomen, ki ga je pripisovala preteklim političnim izkušnjam, predvsem evropskim, posameznih kandidatov," je razglasitev razdelitve resorjev znotraj Evropske komisije komentiral Marko Lovec. Foto: BoBo

"Še zdaleč ne gre za najpomembnejši ali zaželen resor. Predstavljen je bil med zadnjimi," brez zadržkov pove Marko Lovec s katedre za mednarodne odnose na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Slovenija je v novem mandatu Evropske komisije dobila resor za krizno upravljanje, Janez Lenarčič pa bo moral prestati še zaslišanje.

Čeprav komisarji zastopajo interese celotne Evropske unije in ne posamezne države članice, ima njihova nacionalnost lahko praktične posledice, njihovo delo pa je lahko pomembno za identiteto države. Kot poudari Lovec, je Slovenija dejansko "prepoznana po določenih aktivnostih na področju humanitarnega delovanja, post-kriznega upravljanja in človekove varnosti".

Sodeluje v vojaških mirovnih operacijah in je poznana po deminiranju ter rehabilitaciji žrtev min znotraj organizacije ITF. "Tudi Janez Lenarčič je karierno deloval na teh področjih. Imenovanje bi tako lahko pripomoglo h krepitvi identitete na tem področju," je prepričan Lovec.

Resor, ki ni med favoriziranimi, prav tako ni med najlažjimi. "Na področju kriznega delovanja je problem EU-ja pomanjkanje enotnosti, mučno iskanje najnižjega skupnega imenovalca ter počasnost." Kot opozarja Lovec, EU nima ustreznih skupnih zmogljivosti za hitro in odločno ukrepanje, predvsem v varnostnem smislu. "Več izkušenj, volje in zmogljivosti je na področju post kriznega upravljanja. Tu bo Lenarčič lahko igral določeno vlogo tudi v strateško pomembnih regijah, kot sta Zahodni Balkan in Bližnji Vzhod."

Ne glede na ustrezne Lenarčičeve izkušnje, ki jih je izpostavila tudi nova predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen, je samo imenovanje bolj kot ne posledica politične kombinatorike med velikimi evropskimi strankami, velikimi državami ter političnimi kandidati. "Po vseh teh kriterijih smo padli na konec vrste,« pove Lovec in doda, da »Lenarčič je in ni kandidat Renew (nekdanji Alde, op. a.), hkrati pa je LMŠ relativno nepomemben znotraj Renew".

Triumvirat znotraj Evropske komisije?

Med najbolj "zaželenimi" resorji v Evropski komisiji je Lovec izpostavil okolje, notranji trg, konkruenco, finance, energetiko, proračun, trgovino, kmetijstvo in kohezijo. "Nekateri so zaželeni zaradi prestiža, drugi zaradi razdeljevanja sredstev, tretji zaradi regulatorne in politične vloge," pojasni Lovec. Sicer pa so v tokratnem mandatu EK-ja nekoliko preimenovani, kot je tudi primer Lenarčičevega resorja.

Kot je že pred razdelitvijo resorjev komentiral nekdanji dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja Matjaž Trošt, bo nova komisija organizacijsko delovala nekoliko drugače kot komisija Jeana Clauda Junckerja, saj bo imela von der Leynova, ki prihaja iz Evropske ljudske stranke, ob sebi tudi dva močna podpredsednika: socialista Fransa Timmermansa in liberalko Margaret Vestager. "Zato nekateri že govorijo o triumviratu," torej vladavini treh močnih voditeljev, je poročal Trošt.

Lovec pojasnjuje, da gre predvsem za politično delitev. "Tri evropske stranke - EPP, S&D in Renew - so dobile predsednico komisije ter dva izvršna podpredsednika. Zeleni, ki so presenečenje volitev, sicer niso formalno podprli predsednice komisije, a so dobili okolje in oceane."

Razdelitev resorjev znotraj Evropske komisije. Foto: Evropska komisija

Dober izplen Hrvaške in presenečenje Madžarske

Hrvaški kandidatki za komisarko Dubravki Šuici je bil dodeljen resor za demografijo in demokracijo, hkrati pa je ena od preostalih petih, poleg treh izvršnih, podpredsednikov Komisije. Ena od njenih pomembnejših nalog bo tudi vodenje velike konference o prihodnosti EU-ja. "Hrvaška ima določeno vlogo znotraj EPP-ja. Nova vloga ji bo zagotavljala precejšnjo medijsko vidnost," izpostavi Lovec.

Največje presenečenje je po njegovem mnenju resor za soseščino in širitev, ki je pripadel spornemu madžarskemu kandidatu Lászlu Trócsányju. "Madžari so dobili soseščino in širitev, kljub temu da mejijo na kandidatko ter da imajo posebne odnose z Moskvo. Še en znak, da se EU od širitve odmika. Čehinja Jurova pa je dobila vladavino prava (sicer v partnerstvu pri čemer se njen del nanaša na vrednote in transparentnost), kljub njenemu zaledju. Zaslišanja bodo zanimiva," sklene Lovec.