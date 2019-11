Lewis Hamilton je eden izmed športnih junakov tega desetletja. Foto: Reuters

Britanec je prejšnji konec tedna pričakovano potrdil primat najboljšega voznika v tej sezoni, na večni lestvici svetovnih prvakov zaostaja le še za Michaelom Schumacherjem. Oba sta imela tudi nekaj sreče, da sta bila v pravem trenutku na pravem mestu, saj sta v svojem zlatem obdobju osvojila pet naslovov – Schumacher v Ferrariju, Hamilton v Mercedesu. V spodnji tabeli primerjam njuno najboljše obdobje sedmih let v isti ekipi.

Statistika Michael Schumacher Lewis Hamilton Sedem zlatih sezon 2000–2006 2013–2019 Naslovi svetovnega prvaka 5 5 Število dirk 122 138 Število zmag 56 62 Odstotek zmag 45,9 44,9 Število stopničk 83 101 Odstotek stopničk 68,0 73,2 Pole position (PP) 45 61 Odstotek PP 36,9 44,2

Razlike med njima so majhne, Hamilton ima manjšo prednost pri stopničkah in najboljših štartnih položajih. To je deloma mogoče pojasniti z vse stabilnejšim materialom (delež okvar vozil je skozi vse manjši), deloma pa z razliko v značaju.

Anketa za kolumno: Kariero katerega od omenjenih dirkačev formule ena bolj cenite? #kolumna254 #kolumna — Slavko Jerič (@lavkeri) 05. november 2019

Britanec je precej mirnejši, morda bi lahko celo uporabil izraz premišljen. Oba si seveda želita zmagovati, a Hamilton je bolj pripravljen požreti kakšno drugo mesto več za ceno višjega cilja, ko na koncu sezone prav vsaka točka šteje in lahko odloča.

To nas privede do največje razlike med obema, kariera Lewisa Hamiltona je tako rekoč brez madeža. Če odmislimo dogodke v svoji prvi sezoni leta 2007, ko je v kvalifikacijah VN-ja Madžarske blokiral moštvenega 'kolego' Fernando Alonso (ta pa mu je potezo z obrestmi vrnil v odločilnem krogu), je njegova kariera čista.

Schumacherjeva kariera je polna črnih pik. Ko mu je šlo, je z nasmehom zmagoval z rekordnimi razlikami in točkami, ko je šlo na nož, mu je volan hitro zdrsel in pri tem še koga spravil z asfalta (vprašajte le Damona Hilla ali Jacquesa Villeneuva).

Oba imata še kakšno enako lastnost (sovoznika sta ju že spustila pred seboj in jima podarila zmago), ima pa Schumi eno tekmovalno prednost - naslova ni nikoli izgubil proti sovozniku.

Hamilton ima pred seboj še nekaj let vijuganja in precej dobre možnosti, da še z nekaterih vrhov večnih lestvic izrine Schumacherja. Če je morda iz zgornjih vrstic vihtel opis Hamiltona kot dobrega in altruističnega moža, ne gre dvomiti, da eden glavnih njegovih motivov ostaja rušitev rekordov in pisanje lastne zgodovine. Brez želje biti najboljši se sicer sploh ne bi znašel v tem izrazito sebičnem športu.