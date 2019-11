Lewis Hamilton, svetovni prvak v formuli ena v letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 in 2019. Foto: EPA

Le še vprašanje časa je bilo, kdaj si bo Lewis Hamilton tudi teoretično zagotovil naslov svetovnega prvaka za sezono 2019. Usoda je hotela, da bo šesto zvezdico dvignil v Austinu po dirki za VN ZDA.

Ko je bil star osem let - tedaj nismo imeli denarja -, smo dejali, da bo delal prave korake in se kariere v motošportu lotil na pravi način. Od tedaj svojega odnosa do tega športa ni niti najmanj spremenil. Anthony Hamilton

Britancu, najboljšemu dirkači v dobi turbomotorjev, je na nedeljski ameriški preizkušnji kazalo odlično, potem ko je sobotne kvalifikacije končal šele na 5. mestu in je dirko začel iz tretje štartne vrste.

V moštvu so vse stavili na taktiko enega postanka, ki je dolgo časa pila vodo, a se na koncu za zmago ni izšlo. Vseeno je Hamilton, ki je za naslov prvaka v Teksasu potreboval zgolj štiri točke oziroma vsaj 8. mesto, z uvrstitvijo na drugo najvišjo stopničko izpolnil glavni cilj sezone.

'Nikoli ne obupaj' je njegova mantra

Po dirki si je 34-letnik dal duška. Odet v britansko zastavo je proslavljal s člani svojega moštva in navijači. "Nisem bil prepričan, ali bo današnji uspeh mogoč. Z moštvom sem v Brackleyju ves čas trdo garal, da sem prišel do te točke. Ves ožji krog družine se je zbral tu v Austinu, v čast mi je, da lahko pred njimi proslavljam šesti naslov svetovnega prvaka," je v pogovoru za Sky Sports z nekdanjim dirkačem Martinom Brundlom dejal Hamilton in nadaljeval: "Ko sem bil star šest, sedem let, mi je oče ves čas govoril, naj nikoli ne obupam. To je nekako postala mantra naše družine. Danes sem dal vse od sebe, upal sem, da mi bo uspelo zmagati, a so bile gume v zaključku dirke že preveč obrabljene."

V objemu z očetom Anthonyjem Hamiltonom, ki ga podpira že od samega začetka. Foto: AP

Naslednje leto po sedmi naslov

Hamilton je svoj krstni naslov osvojil že v svoji drugi sezoni med elito, potem ko mu je kot novincu naslov prvaka leta 2007 za pičlo točko v Interlagosu speljal Kimi Räikkönen. Leta so minevala, prav tako potrpljenje z McLarnom. Ko je že kazalo, da nikoli ne bo v celoti izkoristil svojega potenciala, je sledilo obdobje turbomotorjev in selitev k Mercedesu. Vse ostalo je zgodovina. V naslednjih šestih sezonah je petkrat stopil na tron motošporta, neuspešen je bil le leta 2016, ko je moral ob koncu sezone premoč priznati moštvenemu kolegu Nicu Rosbergu. Zdaj mu do absolutnega rekorda Michaela Schumacherja manjka le še en naslov, zanj se bo boril prihodnje leto, potem pa ... boj za skoraj nepredstavljivi osmi naslov? "Glede tega ne morem ničesar reči. Kot športnik se počutim odlično, sem karseda najbolj svež, letos se bom še naprej trdo boril do konca sezone," je še povedal novi stari svetovni prvak.

Očetova spodbuda nikoli ne pojenja

Po dirki mu je čestital tudi oče, Anthony Hamilton, njegov največji navijač, brez katerega vsi uspehi ne bi bili mogoči. "Ta naslov mu pomeni vse. Vsi so enaki. Prevevajo nas enaki občutki, kot leta 2007, ko se mu je ponudila prva priložnost za naslov prvaka. Lewisu ves čas govorim, da je mlad in ne star 34 let. Dokler se počuti dovolj sposobnega za dirkanje v formuli ena, mora nadaljevati kariero. Ko je bil star osem let - tedaj nismo imeli denarja -, smo dejali, da bo delal prave korake in se kariere v motošportu lotil na pravi način. Od tedaj svojega odnosa do tega športa ni niti najmanj spremenil," je sedmi sili po dirki dejal oče svetovnega prvaka, o dirki pa še dodal: "Prepričan sem, da je po najboljših močeh varčeval gume. Vesel sem tudi za Valtterija, v soboto si je privozil 'pole position', je tudi končni zmagovalec. Mi pa imamo naslov svetovnega prvaka!"

Ob direndaju, ki ga je z osvojitvijo naslova v Austinu povzročil Hamilton, se je kar malce pozabilo na zmagovalca dirke za VN ZDA Valtterija Bottasa. Ta je s sezono sicer zadovoljen, a zaveda se, da bi bili lahko rezultati še boljši. Foto: EPA

Wolff: Lewisu motivacije ne manjka

Zelo je nad potekom sezone zadovoljen tudi Toto Wolff, vodja moštva Mercedes. To je že pred časom osvojilo naslov konstruktorskega prvaka, zaradi česar se mu obeta bogata denarna nagrada, zdaj so vitrino zapolnili še z lovoriko za naslov dirkaškega prvaka. "Ponosen sem na vse nas. V vse skupaj vlagamo ogromno dela, in če se potem vse to poplača z zmago na dirki in osvojenim naslovom prvaka ... upam, da se imajo na sedežu moštva v Britaniji zelo lepo! Vsi tukaj bomo danes na istem letu v London. Upam, da imajo na letalu mini bar," je dejal s širokim nasmeškom na obrazu, o Hamiltonu pa še povedal: "Mislim, da je še vedno motiviran. Vsak lahko vidi, kako je lačen zmag. Želimo mu še naprej nuditi karseda najboljši dirkalnik."

Bottas komaj čaka novo sezono

Hamilton je, razumljivo, v Austinu požel največ pozornosti. Kar nekoliko v senci uspeha moštvenega kolega pa je po dirki taval zmagovalec Valtteri Bottas, ki je na uvodu sezone sicer vrgel rokavico izkušenejšemu Britancu, nato pa je njegova dobra forma v nadaljevanju zvodenela, večkrat predstav iz kvalifikacij ni uspel preslikati na dirko. Vseeno je lahko s svojimi predstavami zadovoljen, te so bistveno boljše od lanskih, a prostora za napredek je še kar nekaj. "Z drugo polovico sezone sem kar zadovoljen, v dirkalniku se bolje počutim. Do konca sezone sta še dve dirki, ki ju bom - seveda - skušal dobiti. Vseeno pa se že zelo veselim naslednje sezone. Vsekakor se premikam v pravo smer, ves čas se izboljšujem, postajam hitrejši ... ja, komaj čakam naslednjo sezono," je dejal Finec in pojasnil, da med nedeljsko ni bil povsem prepričan, ali mu bo uspelo zmagati ali ne: "Na neki točki me je zaskrbelo, da bodo Lewisove gume zdržale do konca. Taktika dveh postankov je bila pametna izbira, na koncu se je vse izšlo po načrtu in z razpletom sem zelo zadovoljen."

Najboljša Bottasova sezona do zdaj

Dirkač iz Nastole je bil v končnici dirke vse močnejši, Hamiltona je za zmago prehitel pet krogov pred koncem s pomočjo sistema DRS. "Svoje delo sem opravil, zaradi česar imam dober občutek. Lewis je bil ves konec tedna zelo močen, tako kot je vedno. Dejansko imam mešane občutke. Kar se tiče mene, je za menoj zelo dober dirkaški konec tedna. Po drugi strani pa ne morem biti zadovoljen z dejstvom, da sem najboljši med ostalimi dirkači. Vseeno moraš vedno poiskati pozitivno plat. To je bila zaenkrat moja najboljša sezona v formuli ena. Danes sem bil zelo hiter. Zmagati dirko na takšen način, je bilo lepo. Prepričan sem, da si je zmage želel tudi Lewis. To sem mu preprečil in s tem sem zelo zadovoljen," je za Autosport še povedel Bottas.

Verstappen: Lewisu gre fenomenalno

Tudi tretjeuvrščeni Max Verstappen je lahko Hamiltonu nizal le komplimente za vse, kar je Britanec storil v zadnjih letih. "Kaj naj rečem? Vse skupaj je zelo impresivno. Gre mu fenomenalno, ima podporo odličnega kolektiva, upam da ga bomo lahko naslednjo sezono izzvali," je za Sky Sports hitro povedal Nizozemec, o dirki pa še dodal: "Dali smo vse od sebe, danes sta bila mercedesa preprosto prehitra. Bila je dobra dirka, zelo sem užival. Hitrost je bila dobra."

Vettel išče odgovore

V Teksasu so tokrat zelo razočarali pri Ferrariju. Po relativno uspešnih kvalifikacijah je sledila streznitev na nedeljski dirki. Sebastian Vettel se je znašel v velikih škripcih v uvodnih dveh krogih, v 9. krogu mu je odpovedalo vzmetenje, zaradi česar je svojo ameriško kratko avanturo hitro zaključil. "Z nikomer nisem trčil. Imel sem zelo slab oprijem, gume so bile hladne. Nato sem želel predvsem najti le ritem, vendar sem imel še vedno veliko težav v zavojih, še posebej v desnih. Potem pa je odpovedalo še vzmetenje. Ne vemo, kaj točno se je zgodilo. Dvomim, da so bili visoki robniki krivi za vse to. Ves konec tedna sem tu dirkal brez kakršnih koli težav, zato je vse skupaj res ena velika uganka," je sedmi sili povedal Nemec.

Leclercov najtežji dan sezone

Uspešnejši je bil drugi Ferrarijev dirkač Charles Leclerc, ki pa je priznal, da je bila dirka v Austinu najtežja v letošnji sezoni. "Za mano je zelo težek dan. Pravzaprav najtežji od dirke v Budimpešti. Pred prvim postankom nikakor nisem našel pravega ritma, mislim da je bilo to ključno za končni razplet. Sprednja leva guma se je obnašala zelo čudno. To bomo morali analizirati, kajti prvič sem občutil kaj takega. Po prvem postanku hitrost dirkalnika ni bila slaba, a bil sem premalo hiter za dirkače pred seboj," je odkrito za F1tv priznal Monačan, ki se je v letošnji sezoni podpisal pod dve zmagi, in sicer VN Belgije v Spa-Francorchampsu in VN Italije v Monzi.

Zmagovalci vseh dirk za VN ZDA: