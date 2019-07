Končni projekti bodo v sklopu BIO 25 predstavljeni v sodelujočih ustanovah, osrednja razstava bo na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Ekipa, zadolžena za Botanični vrt, se je spopadla z izzivom, kako ustvariti banko živih semen. Foto: MAO

Osrednja tema letošnjega bienala oblikovanja, ki bo potekal pod naslovom Skupno znanje, je kriza na področju informacij in njen vpliv na državljanstvo ter vlogo in potencial sodobnega oblikovanja pri vzpostavljanju znanj in resnic ter pri ponovni osmislitvi infosfere. Z vključevanjem različnih vsebin, struktur in deležnikov želi BIO 26 najti nove načine, odkriti potenciale, predstaviti projekte ter raziskati koncepte in sisteme, s katerimi bi razdiralni informacijski kaos spremenili v ustvarjalne zbirke znanja.

S kakšnimi izzivi se spopadajo Botanični vrt, NUK, časnik Delo?

Na prvem oblikovalskem maratonu je 88 sodelujočih, ki so bili izbrani na odprtem pozivu, v 18 skupinah v sodelovanju z uglednimi oblikovalci in mentorji iz šestih različnih institucij za produkcijo in prenos znanja – knjižnice, muzeji, univerze, domovi za starejše občane, botanični vrt in časopisne hiše – ustvarjalo kreativne rešitve za konkretne izzive teh institucij.

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) postavlja izziv, kako lahko izmenjava znanja med NUK-om in zunanjimi deležniki odpre dostop do zbirke in ji doda novo vrednost, Moderna galerija in MSUM, kako se lahko obiskovalci poistovetijo z osnovno fizikalnostjo plesa v Začasnem slovenskem plesnem arhivu v MSUM-u, in Univerza v Ljubljani izziv, ali lahko z novim programom za produkcijo znanja spodbudimo izmenjavo med fakultetami in pripadniki civilne družbe na novo opredelimo hierarhična razmerja ter pripomoremo k vrednotenju vsakdanjika študentov oziroma profesorjev.

Center aktivnosti Fužine v Domu za starejše občane Fužine predstavlja izziv, kako ponovno misliti upokojitev, Botanični vrt Ljubljana izziv, kako ustvariti živo banko semen, in časopisna hiša Delo izziv, kako spremeniti časopisni arhiv v deležnik v medijski krajini, ki bo pripomogel k reevalvaciji časopisnih institucij.

Izbrani projekti bodo prejeli finančna sredstva za nadaljnji razvoj v validirane prototipe, instalacije, storitve ali sisteme, ki bodo predstavljeni v okviru bienala oblikovanja. Foto: MAO

Šest projektov, ki so napredovali v naslednjo fazo oblikovalskega procesa, je izbrala mednarodna žirija, ki jo sestavljajo direktor londonskega Muzeja oblikovanja Deyan Sudjic, kustosinja v Muzeju oblikovanja Vitra Amelie Klein, profesorica filozofije in umetnosti na londonskem Royal College of Art Johhny Golding, raziskovalec novih oblik inovacij Aleš Pustovrh in kustosinja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanj (MAO) Maja Vardjan.

Izbrani projekti bodo prejeli finančna sredstva za nadaljnji razvoj v validirane prototipe, instalacije, storitve ali sisteme, ki bodo predstavljeni v okviru bienala oblikovanja.

Odštevamo do novembra

Bienale oblikovanja bo potekal med 14. novembrom in 9. februarjem. Kustos bienala je avstrijski kulturni producent Thomas Geisler, njegova pomočnica je kustosinja, oblikovalka in novinarka Aline Lara Rezende.