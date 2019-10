Gre za enega prvih novih projektov občinskih stanovanj v generaciji. Nagrado za najboljšo novo zgrajeno arhitekturo v Veliki Britaniji je prejel sto let po sprejetju urbanističnega zakona iz leta 1919, znanega tudi kot Addisonov zakon, ki je utrl pot državnemu programu gradnje občinskih stanovanj, navaja The Guardian.

Preprosta mojstrovina

Na inštitutu RIBA so 105 občinskih stanovanj označili kot "preprosto mojstrovino". Ulica Goldsmith v Norwichu je izjemen primer. Gre za zelo kakovostno arhitekturo, ki je tudi okoljsko in socialno ozaveščena. Ulice z vrstnimi hišami z neprofitnimi najemninami, ki jih je dala zgraditi občina, so tudi pravo arhitekturno čudo.

Arhitekti biroja Mikhail Riches so navdih našli v soseski Golden Triangle v Norwichu z viktorijanskimi vrstnimi hišami. Foto: Wikipedia

Sledenje načelom pasivne gradnje

Domovi z opečnimi fasadami kremne barve so zgrajeni po načelih pasivne gradnje, zaradi česar so energetski stroški za okoli 70 odstotkov nižji od povprečja. Zidovi so dobro izolirani, strehe so pod kotom 15 stopinj, kar zagotavlja, da posamezna enota ne jemlje sončne svetlobe drugim, poštni nabiralniki so nameščeni v ulične verande in ne na vhodna vrata, s čimer se zmanjša možnost prepiha.

Tudi sicer so podrobnosti skrbno premišljene – od perforiranih opečnatih balkonov do bistroumno prepletenih stopnišč v trinadstropnih stanovanjih, s čimer so dosegli, da ima vsako stanovanje vhodna vrata na ulico. Vrt za hišo se odpira na zeleno sprehajališče s skupnimi mizami in klopmi. Parkirišča so odmaknjena na rob lokacije, s čimer so ulice znova sprostili za pešce.

Letošnji nominiranci in lanski zmagovalec

Nagrado stirling so tokrat prvič namenili občinskim stanovanjem. V ožjem izboru zanjo so bili letos še prenovljena postaja London Bridge, operna hiša v nekdanji konjušnici Nevill Holt Opera v Londonu, žganjarna Macallan na Škotskem, center za obiskovalce v parku skulptur Yorkshire in hiša iz plutovine v Berkshireu.

Lani je nagrada pripadla 1,3 milijarde funtov vrednemu sedežu podjetja Bloomberg, zgrajenem po načrtih arhitekta Normana Fosterja. Pri gradnji so uporabili 600 ton brona iz Japonske in za cel kamnolom granita iz Indije, pri čemer so zagotavljali, da gre za najbolj trajnostno naravnano poslovno stavbo, kar jih bilo zgrajenih.