Na sejmu je mogoče videti vse od raziskovalnih, ročno izdelanih prototipov do uveljavljene serijske proizvodnje. Foto: Janez Klenovšek

Poklon preteklosti in prihodnosti obenem

Razstava, ki so jo odprli danes, je polna nasprotij in protislovij. Predstavlja oblikovanje, ki "pluje in sidra, je kompleksno in pragmatično, preudarno in prismojeno, glasno in ponosno, pa tudi mehko in rahločutno. Je poklon preteklosti in prihodnosti obenem – neke vrste retro-futuristična oblikovalska krajina – kar jo umešča v središče trenutne sedanjosti," so o razstavi zapisali njeni organizatorji, Center za kreativnost, ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Organizatorji pravijo, da so v postavitev vključili več izdelkov, ki pred tem še niso bili predstavljeni na velikih mednarodnih sejmih.

Svoje blagovne znamke bodo v teh dneh predstavili Tokio in Asobi, studio Primož Jeza in Donar, Andraž Šapec in Donar, Mashoni in Intra Lighting, Mashoni in Rokodelski center Ribnica, Tilen Sepič, PIKKA in Raketa, Kobeiagi kilims, Bela bela, Matej Štefanac, TAK kolektiv and KAUCH, AKLIH, David Tavčar, Sadar+Vuga, Maechtig Vrhunc arhitekti, Janža Dolinšek JNŽxNaca Kraca, Mali in Ines Kavčič.

Sodelovanje med oblikovalci, proizvajalci in podjetji

Izbor združuje oblikovalce, ki oživljajo oblikovanje in so obenem še v iskanju svojega prepoznavnega mesta v širšem mednarodnem okolju. Na sejmu je med slovenskimi eksponati mogoče videti vse od raziskovalnih, ročno izdelanih prototipov do uveljavljene serijske proizvodnje. S tem reprezentativnim naborom poudarjajo poseben pristop k razvoju in sodelovanju med oblikovalci, proizvajalci in podjetji.

Pariški sejem Maison et Objet (Hiša in objekt) je eden najpomembnejših francoskih sejmov notranje opreme. Združuje celostno ponudbo izdelkov, vse od dekoracije, pohištva, dodatkov, do tekstila in dišav do namiznega pribora. Ponuja raznolikost in ustvarja presek med poslom in kreativnostjo.



Na njem sodelujejo razstavljavci z vsega sveta, ki s svojimi izdelki zagotavljajo pregled nad najnovejšimi trendi. Vsako leto izpostavijo oblikovalce leta in vzhajajoče talente. Od leta 2016 deluje tudi spletna platforma.