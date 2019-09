"V tišini išče širino za Dih, ki je zanjo Biti in Čutiti." Foto: tanjapak.com

Obiskovalci si lahko ogledajo večjo prostorsko postavitev Between Tanje Pak, ki je postavljena v historični prostor knjižnice Beneški inštitut znanosti, književnosti in umetnosti (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti).

Moje delo govori o dihanju. Vdih, izdih, in ves čas in prostor med njima. Tišina in kontemplacija, razhajanje in poslavljanje, hrepenenje in najdenje, ter ponovna združitev v tiho spokojnost. Tanja Pak

197 razstav, več kot sto spremljevalnih dogodkov

Festival s 107 razstavami in več kot sto spremljevalnimi dogodki je bil odprt v petek, sklenil pa se bo v nedeljo.

Prvi dan je zaznamovalo odprtje osrednje razstave festivala, The Venice Glass Week Hub, ki so jo postavili v palači Loredan na Campo Santo Stefano in v sosednji palači Francheti. Kuratorka razstave Rosa Barovier Mentasti je v sodelovanju z vodjo projekta Gastónom Ramirezom Feltrinom za središčni dogodek izbrala enajst umetnikov. Med njimi so poleg Tanje Pak med drugim še Marcello Panza, Ivan Baj, Borkovics in Venini.

Umetnica in oblikovalka Tanja Pak se v umetniških delih zadnjega časa, tudi v Between, "poglablja v občutenje samote, samosti posameznikovega notranjega sveta. Izpostavlja iskanje bližine in občutljivost vezi in odnosov, govori o krhkosti naše enosti ob nedeljivosti naše celosti. V tišini išče širino za Dih, ki je zanjo Biti in Čutiti," piše na njeni spletni strani.

Otvoritev je zaznamovalo odprtje osrednje razstave festivala, The Venice Glass Week Hub, ki so jo postavili v palači Loredan na Campo Santo Stefano in v sosednji palači Francheti. Foto: tanjapak.com

Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), dve leti pozneje je magistrirala na Royal College of Art v Londonu. Mednarodno se udeležuje razstav in konferenc, kjer predava o temah o umetnosti oblikovanja stekla. Prav tako predava o oblikovanju stekla in vodi smer Steklo in keramika na ALUO-ju, kjer je od leta 2014 redna profesorica. Leta 2005 je odprla galerijo Glesia.

Ustvarjalno se posveča oblikovanju stekla, keramike, prostorskim postavitvam in oblikovanju uporabnih steklenih objektov.