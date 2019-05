Arheološka izkopavanja pri prenovi črnomaljske Ulice Mirana Jarca potekajo od lanske pomladi. Arheologi so ob tamkajšnji cerkvi sv. Petra na območju nekdanjega mestnega pokopališča odkrili množico srednjeveških in novoveških grobov iz obdobja med letoma 1300 in 1806, nato pa vse do trga pri cerkvi sv. Duha naleteli še na veliko najdb. Med drugim so ugotovili, da je morala stati na omenjenem mestu tudi poznoantična naselbina.