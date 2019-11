V prihodnjih letih bodo prenovili novomeški Narodni dom, v katerem je nekoč telovadil tudi Leon Štukelj, in v njem postavili stalno razstavo o tem največjem slovenskem olimpijcu, ki je bil močno navezan na svoj rodni kraj. Dolenjska prestolnica je vseskozi imela spoštljiv odnos do svojega velikega rojaka in tako je bilo ob lanski 120-letnici njegovega rojstva v Novem mestu Štukljevo leto.

Leon Štukelj na posnetku iz leta 1958. Foto: Wikimedia

"Novo mesto ga jemlje za svojega."

V okviru Štukljevega leta je bila na ogled tudi razstava Leon 120, ob kateri je njena sokuratorka Majda Pungerčar povedala, da je bila to četrta razstava o Štuklju v Dolenjskem muzeju. "Novo mesto ga jemlje za svojega. Verjetno je tudi sam tako dojemal, kajti ob svoji 95-letnici je dejal, da se čuti Novomeščana, pa tudi osrednja slovesnost ob 100-letnici, in že prej 95-, je bila v Novem mestu," je še dejala.

Podarjena vsa očetova zapuščina

Po poročanju Jožeta Žure so pred dnevi ob koncu razstave Leon 120 podpisali donatorsko pogodbo o prenosu in hranjenju njegove zapuščine. Dolenjski muzej je s tem postal lastnik in skrbnik 3.300 fotografij, več kot 800 drugih dokumentov, med katerimi so tudi Štukljevi zapisi o tekmovanjih in sokolskem gibanju, ter več kot 600 predmetov iz Štukljeve dediščine, tudi olimpijske medalje.

Donatorsko pogodbo sta podpisali Štukljeva hči Lidija Pauko in direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik. Foto: Dolenjski muzej Novo mesto

Kot je za Radio Slovenija povedala direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik: "Ta dediščina ni pomembna samo za Dolenjski muzej ali pa samo za Novo mesto, temveč gre za nacionalno pomembno dediščino."

Foto: Dolenjski muzej Novo mesto

In zakaj so se telovadčevi sorodniki odločili za prenos njegove zapuščine v Novo mesto, čeprav je večino življenja preživel v Mariboru? Po besedah njegove hčere Lidije Pauko: "Maribor ni pokazal zanimanja, preprosto povedano. On pa se tudi ni sam silil, bil je zelo skromen človek."

"Del Štukljeve zapuščine bomo v muzeju razstavili na stalni razstavi, v približno treh letih pa naj bi stalna Štukljeva zbirka dobila mesto v prenovljenem novomeškem Narodnem oziroma Sokolskem domu, kjer je v mladih letih vadil tudi Leon Štukelj," pa so ob podpisu pogodbe zapisali v Dolenjskem muzeju.