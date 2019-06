Na območju Galešnjaka, ki je zaradi svoje podobe srca svetovno znan, že več let opravljajo arheološke raziskave. Foto: Google Maps

V morju pri Galešnjaku, v Pašmanskem kanalu nedaleč od Zadra, so našli ostanke kamnite konstrukcije, ki naj bi bila zgrajena med 6.100 in 5.400 let pred našim štetjem.

Šest metrov pod morjem

Konstrukcijo so potapljači našli približno šest metrov pod morjem med otočkoma Galešnjak in Ričula. O starosti najdišča pričajo ostanki impresso keramike.

"Konstrukcija, dolga približno 80 metrov, je bila zgrajena, ko je bila gladina morja za približno pet metrov nižja," je pojasnil vodja raziskovalcev Mato Ilkić. Poudaril je, da je šlo za zahteven gradbeni podvig predzgodovinske skupnosti, ki je konstrukcijo uporabljala kot most, da bi lahko prišla na Galešnjak in tam tudi živela.

Iz starejšega neolitika

Ilkić je dodal, da novo najdišče sodi v starejši neolitik. Prebivalci so se ukvarjali s kmetijstvom in živinorejo, hrano pa so delno dobili tudi iz morja. Doslej je bilo znanih le nekaj tovrstnih naselij v severni Dalmaciji.

Na območju Galešnjaka, ki je zaradi svoje podobe srca svetovno znan, že več let opravljajo arheološke raziskave. Leta 2014 so v morju našli ostanke naselja, ki naj bi bilo staro 3.000 let.