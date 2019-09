Stekla je že priprava terena za gradnjo temeljne plošče prizidka, arheološke raziskave pa nameravajo končati sredi novembra. Foto: Občina Krško

V nadaljevanju prenovitvenega projekta oktobra bodo objavili javni razpis za izvedbo gradbenih del, so napovedali na krški občini. "Cilj projekta je izgradnja novega objekta in rekonstrukcija obstoječega samostana za potrebe matične knjižnice v Krškem v skladu z veljavnimi normativi in standardi za izvajanje knjižnične dejavnosti," so zapisali na občini.

Naložba v številkah Krško občinsko vodstvo načrtuje, da bodo naložbo v skupni vrednosti skoraj sedem milijonov evrov izvedli do konca leta 2021, zaradi gradnje energijsko varčne stavbe bo občina iz Eko sklada dobila nekaj manj kot 400.000 evrov. Gradnja prizidka naj bi sicer skupaj z opremo stala približno 5,3 milijona evrov, prenova zdajšnje knjižnične zgradbe pa približno 1,7 milijona evrov.

Zasnova prizidka bo prilagojena samostanski arhitekturi

Glede na napovedi bo naložba obsegala dva sklopa oziroma gradnjo prizidka s kletjo, pritličjem in travnato streho ter vso potrebno opremo na zemljišču nekdanjih vrtov ob knjižnici in prenovo samostanskega dela s povezavo obeh zgradb.

Prizidek bodo opremili z napravo za prezračevanje in klimatizacijo in ga v vzhodnem delu ob samostanu delno podkletili. Kot so še povedali na občini, bodo njegovo zasnovo prilagodili samostanski arhitekturi.

Foto: Valvasorjeva knjižnica Krško

Več kot pol stoletja Valvasorjeve knjižnice

Po podatkih leta 1965 ustanovljene Valvasorjeve knjižnice to letno v povprečju obišče več kot 100.000 uporabnikov. Knjižnica poleg v svojih osrednjih prostorih deluje še v ločenem krškem mladinskem oddelku in s tremi zunanjimi izposojevališči na Vidmu, Senovem in v Kostanjevici na Krki. V Krškem od leta 1988 deluje v prostorih kapucinskega samostana, hkrati pa upravlja kapucinsko baročno knjižnico.

Krška občina je, ker je knjižnica delovala v najetih prostorih kapucinskega samostana, od Slovenske kapucinske province za nekaj več kot 300.000 evrov leta 2016 odkupila celoten stari samostanski kompleks z zemljiščem in vrtom.