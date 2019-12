Newseum je obenem tudi muzej sodobne ameriške - in svetovne - zgodovine. Foto: Reuters

Zaprtje Newseuma, ki se nahaja na izjemno iskani lokaciji na Pensilvanski aveniji, nedaleč od Kapitola v Washingtonu, je presenečenje za ameriško javnost. Muzej upravlja sklad Freedom Forum, ki je stavbo, postavljeno leta 2008, prodal baltimorski univerzi Johna Hopkinsa.

Muzej bo tako z 31. decembrom zaprl svoja vrata in se poslovil od sedmih nadstropij in kar 23 tisoč kvadratnih metrov površin. Za eksponate, ki predstavljajo zgodovino ameriških medijev in njihov razvoj, delovanje tajnih služb, boj za državljanske pravice, za pravice manjšin, politične prelomnice doma in v svetu, ki so jih spremljali in pomembno sooblikovali mediji, bodo tako morali poiskati druge prostore.



"Za nekoga, ki dela v medijih ali v stikih z javnostmi, razsežnost razstave o delu informativnih, zlasti elektronskih medijev, naredi globok vtis. Zato sem kar šokirana, da bodo muzej zaprli,"

je povedala obiskovalka iz Washingtona. Eden izmed obiskovalcev je bolj kritičen.

"Ljudem se zdi, da je vstopnina nekoliko višja od drugih muzejev, čeprav je muzej dober. Ampak da bi pritegnili več ljudi, bi morali prilagoditi odpiralni čas in organizirati več merodajnih dogodkov, zaradi katerih bi ljudje prišli v muzej."

Kljub vstopnici, ki stane približno 20 evrov, se je Newseum ponašal z visokim številom obiskovalcev, sploh pa se v teh dneh pred njim vije vrsta tistih, ki ne želijo zamuditi zadnje priložnosti za ogled.

Vodstvo muzeja ni želelo komentirati dejanskih razlogov za zaprtje, informacije, ki so na voljo v javnosti, pa govorijo o finančnih razlogih. Muzej je leta 2008 zrasel na zadnji prosti parceli na Pensilvanski aveniji, kupljeni od mesta Washington. Začetni vložek je bil 450 milijonov dolarjev, za nadaljnje delovanje so v teh letih namenili še 150 milijonov. Stavba je bila prodana Univerzi Johna Hopkinsa za dobrih 370 milijonov.