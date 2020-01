Grobnica je bila narejena iz ilovice in hrastovih klad. Foto: Ruski inštitut za arheologijo RAS

Glede na ocene je ena imela od 12 do 13 let, ko je umrla, druga od 20 do 29 let, tretja je bila ob smrti stara od 25 do 35 let ter četrta od 45 do 50 let. To je do zdaj prvi znani primer, da so arheologi odkrili ostanke treh generacij amazonskih bojevnic, pokopane v isti grobnici, so pri ruskem inštitutu za arheologijo (RAS) zapisali v sporočilu za javnost.

Nomadske bojevnice, ki so razsajale po Sibiriji

Ostanki predmetov, s katerimi so bile pokopane pokojnice, so raziskovalcem med drugim pomagali oceniti, da je bil njihov pokop izveden v 4. stol. pr. n. št. Šlo je za pripadnice Skitov, iranskih nomadskih ljudstev bojevnikov, ki so živela po Sibiriji med letoma 200 in 900 stol. pr. n. št. Vsebina pred kratkim odkrite grobnice se ujema z drugimi prejšnjimi odkritji, ki kažejo, da so te bojevnice živele med drugimi nomadskimi plemeni v vzhodni Evropi.

Najdišče leži v Voroneški oblasti v Rusiji. Foto: Ruski inštitut za arheologijo RAS Foto: Ruski institut za arheologijo RAS Foto: Ruski institut za arheologijo RAS

"Amazonke so bile običajen skitski pojav in v zadnjem desetletju je naša odprava odkrila približno 11 pokopov mladih oboroženih žena," je povedal vodja odprave Valerij Guliajev. "Zanje so pripravili ločene gomile in vse obrede, ki so jih običajno izvedli za moške, so izvedli tudi zanje," je še pojasnil po pisanju CNN-a.

Dva grobova okrnjena, dva nedotaknjena

V grobnici so pri okostjih najstnice in ene od mladih žensk našli železne puščične osti, železni kavelj v obliki ptice, konjske jermene in kavlje zanje, železne nože, živalske kosti, vzorčaste posode in polomljeno črno lakirano vazo, okrašeno z rdečimi palmastimi okraski. Del grobnice, kjer sta bili pokopani ti dve bojevnici, so že v davnini delno okrnili plenilci grobov.

Nekateri izmed predmetov iz grobnice. Foto: Ruski inštitut za arheologijo RAS

Grobova druge mlade in starejše ženske pa sta ostala neokrnjena, okostji sta ob odkritju še zmeraj pokriti s travo ležali na lesenih podstavkih. Mladenko so pokopali kot konjenika, kar vključuje posebno tradicijo pokopavanja, pri kateri so prerezali tetive na nogah. Pod njenim levim ramenom je bilo položeno bronasto ogledalo, dve sulici in zapestnica iz steklenih kroglic pa so bile ob njeni levi strani in v roki. Med njenimi nogami pa sta bila položena črno lakiran vzorčast krožnik in skodelica za pitje z enojnim držalom.

Najzanimivejši grob najstarejše izmed pokojnic

Pri starejši ženski je najpresenetljivejša njena starost, saj je namreč glede na navedbe raziskovalcev povprečna življenjska doba skitske ženske znašala od 30 do 35 let. Poleg tega pa je arheologe presenetilo, da je bila pokopana s kalatosom na glavi. Gre za svečano naglavno okrasje, obloženo s cvetlično okrašenimi ploščami in obeski.

Lobanja najstarejše amazonke iz grobnice z dobro ohranjenim naglavnim okrasjem, ki predstavlja edinstveno najdbo. Foto: Ruski inštitut za arheologijo RAS

To naglavno okrasje pomeni edinstveno najdbo, saj je le malokatero preživelo pokop in pristalo v rokah arheologov, so pojasnili raziskovalci z ruskega inštituta za arheologijo. Siceršnja odkritja so namreč namesto dobro ohranjenega svečanega pokrivala z nepoškodovanimi okraski prinesla zgolj njegove fragmente.

Kos nakita, pokopanega z najstarejšo pokojnico. Foto: Ruski inštitut za arheologijo RAS

V grobu so našli tudi nakit, izdelan iz zlitine, ki vsebuje od 65 do 70 odstotkov zlata, pomešanega z bakrom, srebrom in železom. Tudi to je presenetilo raziskovalce, saj skitski nakit običajno vsebuje veliko manj zlata. Ob pokojnici sta bila v grob položena še v tkanino zavit železni nož in redka železna puščična ost z viličastim vrhom.

Arheološko najdišče z 19 gomilami

Arheologi so ostanke teh štirih bojevnic odkrili na pokopališču, imenovanem Devitsa V v Voroneški oblasti v Rusiji. Najdišče, na področju katerega je 19 gomil, preučujejo od leta 2010, dotične posmrtne ostanke pa so odkrili v eni izmed teh gomil.