Cerkev sv. Cirila je bila ustanovljena leta 1916 na Manhattnu in je še danes pomemben center slovenskega življenja v New Yorku. Foto: Župnija Sv. Cirila v New Yorku

Premier se je namreč ob robu sodelovanja na splošni razpravi svetovnih voditeljev 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) v New Yorku oglasil tudi v praktično edini slovenski ustanovi v tem velemestu.

Premier se je srečal tudi s patrom Martinom Krizologom. Foto: Župnija Sv. Cirila v New Yorku

Za razglasitev za kulturni spomenik

Glede cerkve sv. Cirila, ki stoji v East Villagu na Manhattnu, je v igri več različnih opcij, po Šarčevem mnenju bi bila najboljša razglasitev za kulturni spomenik.

"Je neke vrste božje veleposlaništvo Republike Slovenije v New Yorku /.../. Ta cerkev je resnično lepa, je zbirališče Slovencev, prihajajo tudi iz Slovenije, razne koncerte imajo zbori in najbolje bi bilo narediti tako, da bi bila zaščitena, kot je tudi v Sloveniji praksa," je še dejal premier.

Na vprašanje, ali sta s patrom Martinom Krizologom, ki deluje v tej cerkvi in je znan po iskrivosti, izmenjala tudi kakšno šalo, premier ni odgovoril naravnost. "Pater je zelo zabaven in seveda sva tudi ugotovila, da sva zelo blizu, da izhajava iz zelo bližnjih krajev. Bil je prijeten obisk," je dejal premier.

Prisotnost Slovenije v velikem jabolku

Do leta 2002 je imela Slovenija v New Yorku banko LBS, do leta 2012 potem še generalni konzulat, danes pa tam ostaja le leta 1997 tudi z državno pomočjo obnovljena cerkev sv. Cirila. Tu je sicer še slovenska misiji pri ZN-u, ki ima druge naloge in se ukvarja z mednarodno diplomacijo.

Med osamosvajanjem v vlogi informacijskega centra

Cerkev, ki je pred tremi leti praznovala 100-letnico, je v času osamosvajanja Slovenije služila tudi kot slovenski informacijski center. Ta je ameriškim medijem in drugim v času vojne za osamosvojitev in po njej dajal potrebne informacije o nastajanju nove države. Slovenija v New Yorku takrat še ni imela diplomatskih predstavništev, ki jih je odprla šele ob sprejetju v ZN leta 1992.