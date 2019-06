Stalno kulturno točko bodo dobili tudi Laibach. Foto: Miro Majcen

Osrednji novomedijski objekt prenovljenega prostora pred pošto bo predstavljal Monolit umetnice Maše Jazbec, svojo stalno kulturno točko pa bodo v oazi dobili številni trboveljski umetniki, tudi Laibach in Iztok Kovač.

Monolit Maše Jazbec, ki bo osrednji objekt v prenovljenem prostoru, bo omogočal interaktivno povezavo z obiskovalcem. "Gre za neke vrste komunikacijo med človekom in visokotehnološko stvaritvijo. Ponosni smo, da je trboveljski monolit edini monolit na prostem v slovenskem prostoru in širše," so zapisali na trboveljski občini. Instalacija Maše Jazbec bo prikazovala obraze Trboveljčanov in Trboveljčank, kako se prelivajo iz enega v drugega.

Tudi Tanja Ribič je izbrala citat, ki bo krasil eno od klopi. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv izvajalcev

Vizualni spektakel

Prostor bodo nocoj odprli z umetniškim performansom ob vizualnem spektaklu, napovedujejo na občini. Slavnostni govornik bo minister za kulturo Zoran Poznič, med gosti pa bodo tudi vsi trboveljski kulturniki, ki bodo dobili svojo kulturno točko, in sicer: Laibach, Tanja Ribič, Matevž Lenarčič, Iztok Kovač in Uroš Zupan.

Kulturnih točk v obliki posebnih klopi bo šest, za pet med njimi so zgoraj omenjeni umetniki že izbrali citate, ki jih bodo krasili, ena od klopi pa še čaka na umetnika ali umetnico, ki jo bo naselil s svojo mislijo in za zdaj predstavlja nepopisan list, so pojasnili na občini.

Dodatno bodo postavili tudi informacijski digitalni pano na dotik, ki bo obiskovalce usmerjal do kulturnih lokacij v mestu.

Eno od kulturnih točk bo "naselil" koreograf in plesalec Iztok Kovač, ki je ustanovil Zavod EnKnap. Foto: Arhiv RTV SLO

Do okolja prijazno zasnovan projekt

Kulturne točke pred pošto so zasnovane do okolja prijazno, saj proizvajajo električno energijo, namenjeno polnjenju mobilnih naprav. Na parkirišču bo po novem urejena polnilnica za električna vozila in kolesa, z novim prehodom bodo vzpostavili pešcem prijaznejšo in varnejšo prometno ureditev, vzpostavili pa bodo tudi sistem z vodno meglico za hlajenje v vročih dneh.

Pred pošto in v rondoju bo urejena sodobna hortikulturna zasaditev, prostor, tlakovan s fotoaktivnimi tlakovci, ki zmanjšujejo onesnaženost zraka v neposredni okolici, pa bo prijazen tudi invalidom, saj bo opremljen s taktilnimi oznakami.

Projekt je delno sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa Interreg Slovenija Hrvaška.