Na 15. dan odprave je ekipa arheologov iz štirih držav priplula na cilj na območju, s katerega je "po Homerju kralj Idomeneas izplul proti Troji, tu se je tudi ustavil Odisej na svoji dolgi poti domov". Foto: Matic Perko

Prestali 400 kilometrov dolgo plovbo

Z repliko 8000 let starega deblaka, odkritega v italijanskem jezeru Bracciano, so prepluli 400-kilometrsko pot od pristanišča Lavrion, ki leži na jugu Atike, do Herakleiona na Kreti. Arheolog Rene Masaryk, član slovenskega dela arheološke odprave, je pred potjo povedal, da bodo dnevne etape oziroma razdalje med otoki znašale od 9 do 35 kilometrov, najdaljša razdalja pa je 100 kilometrov.

Še zadnja, 15-kilometrska etapa

Na 15. dan odprave, ki je bil tudi njen zadnji, so izpluli iz Diovega otoka proti obali Karteros, ki leži vzhodno od Herakleiona, pri čemer so to 15-kilometrsko razdaljo premagali v malo manj kot treh urah in del poti uspeli tudi prejadrati.

Med člani mednarodne odprave, poimenovane Expedice Monoxylon III, so bili arheologi iz Slovenije, Češke, Slovaške in Grčije. Slovenske barve so zastopali arheologi iz zavoda Skupina STIK, ki že več let izdelujejo replike deblakov z orodji in po metodah, s kakršnimi so nekoč izdelovali ta plovila.

Odpravo je spremljal katamaran, med drugim tudi zaradi varnosti, saj je deblak zelo nizek in bi ga mimoplujoče ladje lahko spregledale. Foto: Honza Barton

V tem tisočletju prva od treh tovrstnih plovb

Šlo je za tretjo tovrstno odpravo, prva podobna plovba se je zgodila leta 1995, druga pa tri leta pozneje. Vodja odprav Monoxylon pa je Radomir Tichy, profesor z univerze v češkem mestu Hradec Kralove.

Z deblakom od Aten do Krete

Sicer so pred kratkim odpravo načrtovali ob 20-letnici predhodne, vendar je bila zaradi obsežnih priprav in iskanja sredstev sprejeta odločitev, da se nanjo odpravijo letos. S tem so pridobili čas tudi za predelavo čolna, ki so ga uporabili že pri drugi ekspediciji, predvsem za njegovo preverjanje po predelavi. Tako so na deblaku zakrpali razpoke, stanjšali stranice ter dno in s tem zmanjšali njegovo težo za eno tono, je še pred odpravo povedal Masaryk.

Foto: Honza Barton

"Pravi babilon!"

Mednarodna odprava je štela 22 članov, ki so se glede trajanja dnevne plovbe menjevali na eno in pol do tri ure. Logistična baza in del ekipe je bil na katamaranu, ki je spremljal deblak – deloma zaradi same varnosti članov odprave, deloma zaradi varnosti ladijskega prometa.

In kot je pred izplutjem povedal Masaryk: "Ekspedicija Monoxylon je češka odprava z mednarodno udeležbo. Katamaran bo grški, vozil ga bo grško-češki kapetan, deblak je bil zgrajen na Češkem, vozili ga bomo Čehi, Slovenci, Slovaki in Grki. Nekateri med seboj komunicirajo v angleščini. Pravi babilon!"