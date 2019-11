Starorimska lončevina. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

Stari Rimljani so poznali preproste jedi, ki so bile značilne za srednji in nižji sloj prebivalstva, pa tudi tako imenovano visoko kuhinjo, ki je bila značilna za bogatejši sloj.

Ob 1950. obletnici prve pisne omembe Ptuja v antičnem viru so v tem najstarejšem mestu na slovenskih tleh pripravili razstavo Rimska kuhinja.

Postavitev Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož je na ogled od danes v Galeriji magistrat v ptujski mestni hiši.

Avtor te arheološke razstave je Ivan Žižek, obiskovalci pa se bodo na njej seznanili o kulinaričnih navadah starih Rimljanov, ki so nekoč živeli tudi na območju nekdanje Petovione.

Na Ptuju že več let organizirajo tudi Rimske igre. Foto: MMC RTV SLO

Nekajurne večerje premožnejših

Kako so se torej prehranjevali stari Rimljani? V tistih časih so hrano uživali tri do štirikrat na dan, pri čemer je bil glavni obrok večerja. Pri premožnejših Rimljanih je lahko trajala tudi nekaj ur in je bila povezana s kulturnim programom ali kakšno drugo obliko zabave.

Redno so ob jedi pili vino, pomešano z vodo. Iz takratnega časa pa sta se med drugim ohranili pica in lazanja, so še zapisali organizatorji razstave.