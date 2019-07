Posnetek s slavja ob drugi obletnici spodletelega poskusa državnega udara v Turčiji. Foto: EPA

Carigrajski muzej, ki ga bodo odprli danes, je v stavbi na azijski strani mesta ob prvem mostu čez reko Bospor, poroča ORF-ova spletna stran. Muzej v Ankari pa bo po navedbah turške državne tiskovne agencije Anadolu svoja vrata za javnost odprl jutri.

Lansko slavje ob mostu, ki zdaj nosi ime Most mučencev 15. julija. Foto: EPA

Fotografije, videoinstalacije in osebne stvari

V obeh muzejih so na ogled fotografije in videoinstalacije, s katerimi je predstavljen potek tega spodletelega poskusa državnega udara iz leta 2016. V Carigradu so razstavljene tudi osebne stvari žrtev.

15. julija pred tremi leti je generalštab turške vojske pozno zvečer sporočil, da je izvedel državni udar in prevzel oblast v državi, da bi "zaščitil demokratični red in ohranil človekove pravice". V poskusu puča je umrlo več kot 200 ljudi. Na prvem mostu čez Bospor, ki danes nosi ime Most mučencev 15. julija, je umrlo 32 civilistov in dva policista ter še vsaj dva vojaška kadeta.

Fethullah Gülen. Foto: Reuters

Po tem dogodku so turške oblasti pridržale skupno 35.022 ljudi, od tega so jih 17.740 uradno aretirali po nalogu sodišča, je takrat poročala nemška tiskovna agencija DPA. Sledilo pa je še več valov čistk po državi.

Prst uperjen v Fethullaha Gülena

Po prepričanju turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je za pučem stal v ZDA živeči islamski pridigar Fethullah Gülen, ki je bil nekdaj njegov tesni zaveznik. Turški minister za evropske zadeve Omer Celik je takrat Gülena po poročanju francoske tiskovne agencije AFP označil za "nevarnejšega od Osame bin Ladna", njegovo gibanje pa za "brutalnejše od Islamske države".

Slavnostni dogodki po vsej državi

V okviru dogodkov, ki jih letos organizirajo v spomin na ta dan, je drevi načrtovan Erdoganov govor na nekdanjem letališču Atatürk v Carigradu, sodeloval pa naj bi tudi opozicijski župan tega mesta Ekrem Imamoglu. Gre za letališče, ki so ga pred tremi leti zasedli pučisti. Prireditve pa so načrtovane tudi v drugih mestih po Turčiji.