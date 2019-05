Foto: EPA

Med obsojenimi vojaki so tudi piloti helikopterjev, med katerimi so bili nekateri obtoženi, da so izvajali helikopterske napade na predsedniško palačo, turški parlament in sedež policije v prestolnici. Poleg tega naj bi obsojeni za talca vzeli tedanjega načelnika generalštaba turške vojske Hulusija Akarja.

V tem primeru je bilo obtoženih 152 ljudi in 74 jih je prejelo dosmrtno zaporno kazen, med katerimi jih bo 54 imelo ostrejše pogoje v zaporu. Pilot, ki naj bi bil odgovoren za ugrabitev Akarja, je bil obsojen na 29 dosmrtnih zapornih kazni pod ostrejšimi pogoji. 45 obdolžencev so obsodili na zaporne kazni do 18 let, 31 pa so jih oprostili. Sodni postopek proti dvema še poteka.

Turška vlada odgovornost za spodleteli državni udar pripisuje v ZDA živečemu kleriku Fethullahu Gülenu, ki zanika vpletenost.

Od poskusa udara so zaradi domnevnih povezav z njim prijeli okoli 500.000 ljudi, od tega jih je okoli 30.000 še vedno v priporu, kažejo podatki turških oblasti iz marca. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je aprila sporočil, da je bilo zaradi sodelovanja v poskusu udara odpuščenih okoli 15.000 pripadnikov turške vojske.