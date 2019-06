Foto: EPA

Alternativa za Nemčijo (AfD), opozicijska stranka v Baden-Württembergu, je namreč v deželnem zboru vložila vprašanje, katere potne liste imajo baletni plesalci in orkestrski glasbeniki v tamkajšnjih državnih gledališčih ter pevci v opernih studiih. Nadalje želijo izvedeti še, kje so se ti izobraževali.

"Težko je pričakovati kak plemenit motiv."

Z okoli 1.400 zaposlenimi iz 50 držav je državno gledališče največja državna kulturna ustanova v zvezni državi Baden-Württemberg. "Zahteva AfD-ja govori sama zase in vodi v premislek o tem, kakšen smisel bi se lahko skrival za tem," je dejal generalni direktor državnega gledališča Marc-Oliver Hendriks za nemško tiskovno agencijo DPA. "Težko je pričakovati kak plemenit motiv," je še dodal.

Fritz Kuhn je funkcijo stuttgartskega nadžupana nastopil leta 2013. Foto: Wikipedia

Stuttgartski nadžupan Fritz Kuhn, ki prihaja iz stranke Zelenih, je njihovo zahtevo označil za alarmni signal. Po njegovem gre pri tem, kako so se člani AfD-ja postavili proti državnim gledališčem, za odraz njihove duševne revščine.

AfD-jevci se branijo pred kritikami, čeprav sprva niso hoteli podati obrazložitve svoje zahteve. "Vprašanje državljanstva umetnikov je usmerjeno predvsem v realističen popis statusa quo," je dejal Rainer Balzer, predstavnik AfD-ja za izobraževalno politiko v stuttgartskem deželnem zboru.

Po njihovem je poleg tega treba doseči oceno kakovosti njihovih lastnih umetnikov in centrov za usposabljanje v mednarodni primerjavi. Po Balzerjevih domnevah namreč v Nemčiji odraščajoči umetniki zaradi celodnevnih šolskih obveznosti nemara le stežka najdejo dovolj časa za svojo umetniško dejavnost.

V Stuttgartu je v soboto napovedan protest proti zahtevanemu popisu tujih umetnikov. "Zgroženi smo nad to odkrito rasistično zahtevo AfD-ja," je dejal Cuno Brune-Hägele, direktor svetovalne organizacije za področje učenja in izobraževanja Verdi v Stuttgartu.

"Izbor temelji izključno na umetniških standardih kakovosti."

Baden-württemberško ministrstvo za izobraževanje, raziskave in umetnost pa je sporočilo, da je treba odgovoriti na vprašanja AfD-ja. "Pravica članov deželnega zbora je, da na vlado naslovijo parlamentarna vprašanja in predloge," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva. Poudaril je, da to ne pomeni vodenja seznamov narodnosti.

"Izbor temelji izključno na umetniških standardih kakovosti," je dodal predstavnik. Podrobno poizvedovanje o državljanstvu posebej na prošnjo AfD-ja tako naj ne bi bilo načrtovano, še poroča spletna stran časopisa Neue Musikzeitung.