"Nemčija ni odprta družba. To je družba, ki želi biti odprta, predvsem pa se želi zaščititi. Nemška kultura je tako močna, da resnično ne more sprejeti drugih idej in argumentov," je povedal umetnik v intervjuju za časopis Die Welt.

Kitajski umetnik Aj Vejvej je bil leta 2011 aretiran zaradi kritike vladajoče garniture in je nato štiri leta preživel v hišnem zaporu, dokler mu niso julija 2015 le dopustili odhoda iz države. V domovini je bil sodno preganjan tudi zaradi domnevne utaje davkov. Foto: EPA

"Ta država me ne potrebuje."

Leta 1957 v Pekingu rojeni Aj Vejvej živi zadnja štiri leta v eksilu v Berlinu, kjer kot gostujoči profesor poučuje na akademiji za umetnost in ima v katakombah pod okrožjem Prenzlauer Berg velikanski studio. "Za mojo družino in zame je bilo lepo živeti tukaj, vendar kljub temu odhajam iz Berlina. Ta država me ne potrebuje, ker je tako sebična," je dejal.

Kot primer negativne izkušnje je navedel, da so ga že večkrat spodili iz taksija, enkrat po tem, ko je odprl okno zaradi močnega vonja po parfumu. O dogodku je poročal nemškemu antidiskriminacijskemu uradu, ki pa ni mogel ugotoviti nobene diskriminacije, temveč je primer utemeljil s "kulturnimi razlikami". Kot je razložil, se mu to "sliši, kot bi kitajska oblast svoje kršitve človekovih pravic utemeljila na 'kulturnih razlikah' z Zahodom."

Razprtije z Berlinalom

Nadalje nemški politiki in kulturnim institucijam, kot je denimo filmski festival Berlinale, očita, da zaradi gospodarskih interesov ne grajajo kitajskih kršitev človekovih pravic. Kot je povedal, je Berlinale tudi sicer zavrnil več igranih in dokumentarnih filmov iz Kitajske. Izpostavil je, da med drugim niso prikazali novega filma kitajskega režiserja Džang Jimouja, potem ko ga je Kitajska nekaj dni pred premiero umaknila s sporeda kinematografov zaradi domnevnih "tehničnih težav".

Berlin, nič več ljubezen moja?

Aj Vejvej se je ob Berlinale obregnil že februarja, potem ko so iz filma Berlin, I Love You (Berlin, ljubezen moja) umaknili segment, ki ga je posnel on. "Razlog, ki smo ga dobili za odstranitev moje epizode, je bil moj politični status, ki naj bi produkcijski ekipi otežil pridobivanje nadaljnjega financiranja," je povedal takrat za Deutsche Welle.

Po njegovih besedah so na Berlinalu namignili, da je prav njegovo sodelovanje v filmu producentom otežilo prijavo na festival. "Producenti so mi povedali, da so film prijavili na Berlinale, kjer so jim rekli, da film ne bo nikoli sprejet v program, če bo v njem Aj Vejvej." Pri festivalu so takšen namig zanikali.

Predstavniki Berlinala so ob očitkih, ki so jih bili deležni, poudarili, da filmov, ki niso bili izbrani, ne komentirajo. "Lahko potrdimo le to, da sodelovanje Aj Vejveja nikoli ne bi moglo biti merilo za uvrstitev filma v program," so povedali takrat za Deutsche Welle. Foto: EPA

"Nimam domovine."

V intervjuju je sicer napovedal svoj odhod iz Nemčije, vendar ni povedal, kdaj in kam naj bi se preselil. "Nimam domovine, ker me Kitajska zavrača, odkar sem se rodil. Kdor pozna svoj cilj, ni več begunec. Jaz sem begunec."