Aj Vejvej je med drugim že režiral film, v gledališke vode pa se podaja prvič. Foto: AP

Rimska opera je v petek potrdila, da bo Aj Vejvej pod njihovo streho režiral slovito Puccinijevo opero Turandot. Pa ne samo to – Aj bo oblikoval tudi scenografijo in vse kostume. Premiera spektakla je napovedana za marec naslednjega leta, kar bo točno na sredini sezone 2019/2020. Obenem bo Turandot prvi gledališko-operni projekt v karieri 61-letnega provokativnega umetnika, ki ustvarja dela z izrazitim političnim nabojem.

Turandot in njene težave z moškimi

Zgodba govori o kitajski princesi Turandot, ki se s postavljanjem ugank izogiba snubcem – vsakega, ki mu spodleti ugibanje, da obglaviti. Naposled pa se zaljubi v tatarskega princa Calafa.

Turandot ni le Puccinijeva zadnja opera (zaradi skladateljeve prezgodnje smrti leta 1924 jo je dokončal Franco Alfano), ampak je tudi delo, ki predstavlja konec in zadnji pravi vrhunec obdobja velike italijanske operne tradicije belcanta. Skladatelj je s tem opernim delom, v katerem na novo zaživi duh starodavne Kitajske, evropskemu občinstvu približal še neslišane eksotične in z mistiko prežete glasbene svetove. Prav v operi Turandot pa je tudi ena najbolj prepoznavnih arij v zgodovini umetnosti – Nessun Dorma, ki jo poje lik Calafa, zaslovela pa je predvsem po zaslugi Pavarottijeve izvedbe na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1990.

Aj, ki je leta 2011 v domovini tri mesece preživel v hišnem zaporu in je zaradi oporečništva redno trn v peti kitajskim oblastem, je že nakazal, da bo tudi v Turandot vdahnil svojo kritično držo. "To bo definitivno Turandot, povedana z mojega zornega kota," je zapisal v izjavi za javnost, ki jo je objavila operna hiša. Umetnik ima že od leta 2015 stalno prebivališče v Berlinu. "To bo predstava, prežeta s sodobnim svetom in s trenutnimi kulturnimi ter političnimi trenji – a podana prek Puccinijeve zgodbe."

Aj je menda Rim popolnoma neopaženo v javnosti obiskal že prejšnji mesec in preučil prostor, v katerem bo delal. Umetnik se sicer pogosto izkaže za kontroverzno osebo tudi onkraj meja domovine. Aprila je v Mehiki razkril delo, ki je tematiziralo usodo 43 študentov, ki bo bili pred petimi leti ugrabljeni in najverjetneje pomorjeni. Afera je razkrila brezbrižnost oblasti in celo njihovo implicitno sodelovanje pri korupciji in zlorabah ljudstva.